Как читать больше книг, если у вас мало времени 1 21.07.2017, 20:00

Эти рекомендации помогут вам найти время и силы для чтения.

Работа и прочие дела заставляют откладывать чтение на потом. В итоге подходящий момент так никогда и не приходит. Если это про вас, взгляните на рекомендации lifehacker.ru.

Когда нет книги под рукой, читайте на смартфоне

Назло прогрессу бумажные книги не спешат уходить на второй план. Запах краски, шелест страниц и ощущение бумаги в руках всё ещё перевешивают достоинства электронных книг в сознании большинства читателей.

Но для современного темпа жизни больше подходят именно цифровые тексты. Если у вас есть смартфон, следовательно, вы носите библиотеку в кармане и всегда можете потратить свободную минуту на книги. Длинная очередь, поездка в метро, ожидание приятеля — всё это возможности читать больше.

Более того, покупая электронные книги, вы не тратите время и усилия на марафон по книжным магазинам или волокиту со службами доставки. Всего несколько действий в приложении или на сайте, и нужный текст летит на ваш смартфон. Меньше преград между вами и новой книгой — больше времени и мотивации для чтения.

Только не забывайте отключать уведомления, когда читаете на смартфоне. Иначе вам будет просто не до книг.

Читайте нон-фикшн в сокращении

Читать сокращённые художественные произведения бессмысленно, поскольку их основная ценность в авторской подаче текста. Но что касается научной и деловой литературы, здесь весь смысл заключается в идеях и не зависит от формы изложения. Поэтому если вы готовы платить за нон-фикшн больше, чтобы экономить время на прочтение, разумным будет выбор в пользу сокращённых версий книг. Их часто называют саммари.

Если не можете читать, слушайте аудиокниги

Если вы не находите времени и сил для чтения книг, тогда попробуйте их слушать. Прелесть этого способа в том, что его можно легко совмещать с массой других занятий, например с прогулками в парке, приготовлением пищи и ездой на автомобиле. Кроме того, аудиоформат не создаёт дополнительной нагрузки на глаза, что очень кстати для людей, которые весь рабочий день проводят у экрана.

Мы часто слышим о предвзятом отношении к аудиокнигам, будто воспринимать информацию на слух сложнее, а голоса чтецов могут искажать характеры героев. Я и сам был настроен таким образом, пока подкасты не изменили моё отношение к этому формату.

Как оказалось, контролировать аудиопоток в специальных плеерах не сложнее, чем продвижение по обыкновенному тексту. А к голосу декламатора не так уж трудно и привыкнуть. К тому же популярные книги часто доступны в разных записях с чтецами на любой вкус. Для нехудожественных книг этот фактор куда менее важен.

Практикуйте скорочтение

Ещё один логичный способ читать больше книг — читать их быстрее. Для этого существуют специальные техники восприятия информации, которые, по некоторым данным, могут ускорить процесс в 3–4 раза без ущерба для запоминания. Применение этих техник называют скорочтением.

Сторонники такого способа предлагают множество учебных материалов: от книг до программ очных практических занятий, которые объясняют, как переваривать тексты быстрее. Но есть и критики, которые говорят, что достоинства скорочтения преувеличены. В любом случае вы можете самостоятельно освоить несколько техник, чтобы сделать выводы.

Выбирайте новые книги с умом

Перечитать всё невозможно. Если у вас мало времени, выбирать книги стоит с особой скрупулёзностью. Мировой ассортимент настолько велик, что читателю просто не обойтись без ориентиров вроде рецензий на книги в новостных изданиях. Но СМИ редко уделяют достаточно внимания литературной критике, а посвящённых только ей сайтов почти не осталось.

Как же тогда находить шедевры, которые трогают за душу или заставляют мозг работать?

В этом могут помочь сервисы рекомендаций, которые формируют рейтинги книг на основе оценок критиков или голосов обычных пользователей. Конечно, вкусы индивидуальны, и восторженные отзывы большинства не гарантируют, что книга понравится и вам тоже. Поэтому лучше воспринимать рекомендации как наводящие подсказки, которые помогают делать правильный выбор.