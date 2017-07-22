Изобретенная белорусом зарядка для мобильников пользуется большим спросом 22.07.2017, 10:36

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Фото с сайта belsat.eu

Студент собрал на свое изобретение больше денег, чем планировал.

20-летний житель Гомеля Михаил Вага создал устройство, производящее энергию: достаточно крутить его в руке. Гаджет можно использовать в любом месте и в любое время для зарядки мобильных устройств.

Более 70 тысяч евро Михаил Вага получил благодаря краудфандинговой платформе Kickstarter в 2016 году. Собранная сумма в полтора раза превысила количества средств, которые требовались для проекта. Те, кто заказывал устройства, получат их уже осенью этого года.

«Больше всего гаджеты заказывают из стран Европы и США. Сейчас мы продолжаем краудфандинг», — рассказал Михаил Вага belsat.eu.

Как работает HandEnergy?

Устройство HandEnergy представляет собой карманный электрический генератор. Выглядит это как металлический шар размером с яблоко. Шар нужно крутить одной рукой. Во время вращения магнитный винт внутри передает механическую энергию вращения стартеру, который преобразует ее в электрическую энергию. Далее электричество передается к батарее мобильного устройства с помощью обычного USB-провода.

Устройство HandEnergy

Фото: www.hand.energy

«Моя идея пришла от проблемы. Постоянно раздражало, что мобильные устройства разряжаются, пришлось изобретать способ это решить. Я много изучал двигателей переменного тока и различные виды механического вращения, так что я быстро нашел легкий способ генерации электроэнергии», — говорит Михаил.

Время зарядки зависит от скорости вращения шара. Для вырабатывания стандартных 5 Вт, что обеспечивает электрическая сеть, HandEnergy нужно крутить очень интенсивно, поэтому в комфортном режиме вращения устройство будет заряжать медленнее, чем от электрической сети. Существует специальное приложение, где можно выбрать желаемую мощность генерации.

«Ток генерации может быть разным, в зависимости от вашего выбора. 5 Вт мощности сложно для вращения, но в приложении вы можете поставить такую мощность и попробовать покрутить. Но среднестатистическая мощность для комфортного вращения обычно меньше», — говорит Михаил.

Прежде чем запустить проект, Михаил с командой протестировали более десятка параметров, каким образом можно трансформировать энергию человеческого тела в электричество. Также они устроили тур по Европе и объехали 15 городов в девяти странах, где презентовали устройство простым людям и спрашивали об их впечатлениях. На разработку проекта ушло примерно два года.