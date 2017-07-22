Ученые рассказали, почему собаки такие дружелюбные 4 22.07.2017, 16:30

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Cекрет кроется на уровне генетики.

Дружелюбие собак объясняется тем, что они являются носителями особой формы «синдрома эльфа» - задержки умственного развития, связанной с перестройкой хромосом. К такому выводу пришли ученые-генетики, пишет aif.ua.

На данный момент исследователи не могут назвать точное время одомашнивания собак и то, кто кого «приручил»: собаки людей или люди собак. По мнению ученых, собаки научились жить рядом с людьми благодаря двум вещам – способности переваривать крахмал, содержащийся в большом количестве в вареной пище, и умению распознавать эмоции человека и реагировать на них, в целом имитируя поведение ребенка.

Теперь же ученые установили, что последняя способность собак связана с необычными изменениями в структуре их хромосом, которые обычно ассоциируются с умственной отсталостью и чрезвычайно высокой степенью доверчивости у людей.

Подобное расстройство, так называемый синдром Уильямса или «синдром эльфа», возникает в результате повреждения и удаления достаточно крупного участка седьмой хромосомы, в результате которого меняется и поведение человека, и его облик.

Нечто похожее, как установили ученые, произошло с собаками во время их одомашнивания, только у будущих друзей человека была повреждена шестая, а не седьмая хромосома.

Все собаки, изученные учеными, имели повреждения в этой хромосоме, что говорит о том, что древние селекционеры специально отбирали обладателей этих мутаций и позволяли им продолжить свой род.