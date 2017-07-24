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На границе с Литвой образовался транспортный коллапс

  • 24.07.2017, 12:53
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Сотни фур ожидают выезда из Беларуси.

По состоянию на 12.00 ожидают выезда из Беларуси в Литву 492 большегруза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

В пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 240 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 75 и "Беняконях" - 77, в "Котловке" - 100.

Также в "Каменном Логе" стоят на выезд 45 легковых автомашин, в пункте пропуска "Лоша" - 15. На выезд в направлении Латвии в пункте пропуска "Григоровщина" в ожидании стоят 20 фур, в "Урбанах" - 50. На границе с Польшей в пункте "Брест" своей очереди ждут 100 легковушек, еще 15 находятся в "Брузгах".


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