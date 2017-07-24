Российский Дед Мороз переедет из терема во дворец за 350 миллионов 24.07.2017, 15:46

Для Деда Мороза построят новый дворец на его “вотчине” в Великом Устюге.

"Пропускная способность терема Деда Мороза - не более 6-6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство. Мы заявились в Минкульт, заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено", - сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников Интерфаксу.

Он отметил, что в случае попадания в соответствующую федеральную программу строительство дворца планируется начать в следующем году и окончить в течение двух лет.

Глава региона отметил, что будет продолжаться развитие самого северного зоопарка страны - Зоосада Деда Мороза площадью 7,5 гектара, который является филиалом Московского зоопарка и располагается на территории вотчины. Также планируется увеличить количество объектов показа на самой вотчине, спрос на посещение которой растет.

Площадь вотчины Деда Мороза в Великом Устюге - 43 гектара.

Кувшинников отметил, что за последние пять лет в развитие Великого Устюга вложено более 5,5 млрд рублей, которые пошли на строительство городских объектов и обустройство городской инфраструктуры.

"Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5-6 млн человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг. Сейчас город посещают порядка 300 тыс. человек в год", - сказал губернатор.

Двухэтажный деревянный терем Деда Мороза содержит тронную комнату с украшенной елью, обсерваторию, комнату для гостей, сказочные помещения, а также опочивальню, гардеробную и рабочий кабинет волшебника, где он читает все поступившие ему письма.