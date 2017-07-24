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Стало известно, какие экзамены школьники будут сдавать в новом году

  • 24.07.2017, 22:43

Минобразования опубликовало список предметов.

Минобразования установило список предметов, по которым выпускники школ будут сдавать экзамены в 2017/2018 учебном году. Информация об этом появилась на сайте Национального правового интернет-портала. Документ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Ситуация в сравнении с прошлым годом не изменилась: после 9-го класса ребята будут сдавать три предмета, после 11-го — четыре, передает tut.by.

Среди экзаменов за базовую школу — диктанты по русскому и белорусскому языкам, а также контрольная по математике. 11-классников ждут испытания по белорусскому или русскому языкам (на выбор), а также по математике, иностранному и истории Беларуси. Иностранный и историю ребята отвечают устно. Кстати, об истории. Теперь экзамен после 11 класса включает в себя темы, которые охватывают период с древнейших времен до наших дней.

Школьники, которые учатся на языке национального меньшинства — польском или литовском, — дополнительно пишут экзамены по этому языку.

Учащиеся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи, освоившие программы специального образования на уровне общего среднего образования, пройдут обязательные письменные испытания по математике и белорусскому или русскому языку (в зависимости от языка обучения и воспитания). Историю Беларуси они будут сдавать устно.

Учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, психического развития (трудностями в обучении) напишут экзамены по математике и белорусскому или русскому языку (на выбор) и устно сдадут иностранный язык и историю Беларуси.


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