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25 июля 2017, вторник, 7:51
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Сенатор Маккейн возвращается к работе над санкциями против РФ

  • 25.07.2017, 7:51
Джон Маккейн

Сенатор, перенесший операцию по удалению раковой опухоли мозга, вернется к работе 25 июля.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен после операции вернуться в Конгресс США для работы над законопроектами, включая проект закона о новых санкциях против России. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в сенат США завтра, чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и КНДР", – говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе у Маккейна диагностировали одну из самых опасных опухолей мозга – глиобластому. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.  

Во вторник, 25 июля запланированы голосования в Конгрессе США по законопроекту о новых санкциях Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР.


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