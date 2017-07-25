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Валерий Щукин: Не могу лежать на кровати, когда кто-то идет на Площадь

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  • 25.07.2017, 11:28
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ВАЛЕРИЙ ЩУКИН
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Легендарный правозащитник продолжает участвовать в акциях протеста.

- Не так давно мне уже выписали штраф на акцию, которая состоялась в Минске 1 мая, - рассказал Валерий Алексеевич «Белорусскому партизану».

- Причем я просто пришел на Октябрьскую площадь. Она не была оцеплена или перекрыта. Как свободный человек в свободной стране я могу находиться где угодно. А мне предъявляют претензии: участвовал в мероприятии! Не отрицаю, что я действительно там был. Но, простите, где доказательства, что при этом я участвовал в акции?!

На этот день профсоюзы запланировали в Минске Марш солидарности трудящихся. Но в силу своего возраста и состояния здоровья я уже в принципе не могу участвовать в подобных шествиях! Я очень медленно хожу…

Тем не менее, штраф мне все равно выписали. Я пытался его обжаловать, но в городской суд оставил решение в силе. 230 рублей.

Теперь, похоже, мне светит новый штраф. Меня обвиняют в том, что 3 июля на акции, которую организовал в центре Минска Николай Статкевич, я выкрикивал лозунг «Да здравствует Беларусь!». Представляете, если бы француза в Париже отдали под суд за то, что он в центре города воскликнул: «Вив ля Франция!»? А у нас это в порядке вещей!

Напомню, что на акции 3 июля никого не задерживали – как известно, через пару дней в Минске начиналась сессия ПА ОБСЕ. Тем не менее, милиция составила список из 7(!) участников акции, которых, скорее всего, привлекут к ответственности. Меня лично уже дважды приглашали на беседу в Центральный РУВД – формируют дело.

Кроме меня, кстати, на площади была куча любопытных людей, прохожих, которые тоже наблюдали за происходящим. Мне предъявляют снимок с моим лицом. Но я стою позади всех на Октябрьской площади, у меня в руках ни флагов, ни мегафонов. Я даже на фото с закрытым ртом стою! Повторюсь: я могу ходить туда, куда хочу. Ко мне могут подходить люди, мы можем общаться – так обычно и происходит. Но это не значит, что мы участники акции. Милиция, к сожалению, этой разницы не чувствует…

Я сегодня вообще не вояка с точки зрения физических качеств. Но я не могу лежать на кровати, когда кто-то идет на площадь. Хоть со стороны посмотрю!

Бывает ли стыдно милиционерам, которые в судах дают лживые показания? Они не знают ни стыда, ни совести. Иногда мне кажется, что они способны донос на родную мать написать, если им прикажут… Я тоже человек военный. Но в отличие от нынешних милиционеров, я присягал народу. А кому сегодня присягают они?..

Кстати, когда речь шла об акции 1 мая, я просил переснять материалы дела, чтобы была возможность ознакомиться со всеми бумагами не наскоком, а спокойно, заодно проконсультироваться с юристами. Не дают! Я исписал кучу бумаг, и только городской суд разрешил сделать фотокопию!

Думаю, это делается для того, чтобы у людей потом не было возможности доказать свою правоту. Не секрет, что при наступлении какого-то критического момента многие важные документы могут быть уничтожены – история знает немало таких примеров. Поэтому я стараюсь все фотографировать. А судьи этого очень боятся…

Я не переживаю, что вместо штрафа мне на сей раз могут дать сутки. Хотя меня, наверное, вряд ли посадят – в силу возраста я могу и коньки откинуть…

А штраф… Конечно, придется платить. Иначе перекроют кислород. Или придут описывать имущество в квартире, а я с дочкой живу…

Никогда не забуду, как в первом часу ночи ворвались в мой дом, когда мы лежали в постели с супругой. Это было лет 11 назад… Меня раздетого, даже без трусов и обуви, притащили в РУВД, окружили человек 20 в форме, и били по пяткам – чтобы следов от ударов не осталось. Я тогда очень долго восстанавливался…

Кстати, и после задержания на День воли я месяца три был очень тяжелый, пластом лежал даже после госпиталя еще! Поэтому штраф я обязательно выплачу. От голода не умру, но… Просто жаль отдавать эти деньги – ни за что ведь! Лучше бы я внукам и правнукам подарков купил!..


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