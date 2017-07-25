закрыть
25 июля 2017, вторник, 13:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Олег Волчек: В МВД скоро останутся работать лишь начальники и их замы

  • 25.07.2017, 13:12
Олег Волчек
Фото: charter97.org

Бунт милиционеров в Борисове - это только маленькая часть общей системы.

Не так давно сайт Charter97.org рассказал о проблеме, возникшей в Борисовском РУВД, где за месяц заявление на увольнение написали пять человек. Они рассказали, что уволиться их заставило бумажная волокита и показатели, которые требовало выполнять руководства.

Правозащитник и бывший сотрудник правоохранительных органов Олег Волчек объяснил «Радыё Рацыі», почему работа работников милиции обесценивается.

- Прежде всего надо сказать, что это не начальник райотдела решает, как нужно проводить политику силовой структуры. Сверху приходит указание обеспечивать показатели, а это делается старым методом - "палочной" системой.

Мы, правозащитники, постоянно говорим, что от этой системы надо отходить, но ничего не меняется. Милиционеры должны обеспечивать показатели по определенному количеству людей, которые привлечены к административной ответственности и тому подобное. Если не получается, значит сотрудник милиции должен работать и в свободное время.

Естественно, складывается конфликтная ситуация, и история в Борисове - это только маленькая часть общей системы. А заложники здесь - рядовые милиционеры. У них даже нет своих профсоюзов, которые могли бы помочь отстаивать права работников. Поэтому милиционеры остаются один на один со своими проблемами.

Кстати, по некоторой информации, в регионах и так на 30-40% нехватка участковых милиционеров. Казалось бы, надо держаться за каждого работника, но, как видим, система работает по своим старым законам. Если так и дальше пойдет, то скоро в РУВД останутся работать начальники и их заместители.

- А почему высшее милицейское руководство не прислушивается к тем проблемам, которые поднимают низы?

- Потому что в таком случае нужно будет ломать всю систему МВД, а этого никто не хочет делать. Проще уволить человека - и все. Нет человека - нет проблемы. Я уже не раз говорил, что нужна реформа МВД.


Мнение

Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты