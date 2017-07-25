Олег Волчек: В МВД скоро останутся работать лишь начальники и их замы 25.07.2017, 13:12

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Бунт милиционеров в Борисове - это только маленькая часть общей системы.

Не так давно сайт Charter97.org рассказал о проблеме, возникшей в Борисовском РУВД, где за месяц заявление на увольнение написали пять человек. Они рассказали, что уволиться их заставило бумажная волокита и показатели, которые требовало выполнять руководства.

Правозащитник и бывший сотрудник правоохранительных органов Олег Волчек объяснил «Радыё Рацыі», почему работа работников милиции обесценивается.

- Прежде всего надо сказать, что это не начальник райотдела решает, как нужно проводить политику силовой структуры. Сверху приходит указание обеспечивать показатели, а это делается старым методом - "палочной" системой.

Мы, правозащитники, постоянно говорим, что от этой системы надо отходить, но ничего не меняется. Милиционеры должны обеспечивать показатели по определенному количеству людей, которые привлечены к административной ответственности и тому подобное. Если не получается, значит сотрудник милиции должен работать и в свободное время.

Естественно, складывается конфликтная ситуация, и история в Борисове - это только маленькая часть общей системы. А заложники здесь - рядовые милиционеры. У них даже нет своих профсоюзов, которые могли бы помочь отстаивать права работников. Поэтому милиционеры остаются один на один со своими проблемами.

Кстати, по некоторой информации, в регионах и так на 30-40% нехватка участковых милиционеров. Казалось бы, надо держаться за каждого работника, но, как видим, система работает по своим старым законам. Если так и дальше пойдет, то скоро в РУВД останутся работать начальники и их заместители.

- А почему высшее милицейское руководство не прислушивается к тем проблемам, которые поднимают низы?

- Потому что в таком случае нужно будет ломать всю систему МВД, а этого никто не хочет делать. Проще уволить человека - и все. Нет человека - нет проблемы. Я уже не раз говорил, что нужна реформа МВД.