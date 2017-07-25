Минская пенсионерка покоряет Instagram: Не знала, что столько народу смотреть будет 2 25.07.2017, 13:27

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В своем блоге минчанка делится рецептами красоты, публикует фото с прогулок или видео с моментами из жизни.

68-летняя пенсионерка Татьяна Петровна живет в Минске. Весной она завела аккаунт «Бабушка Таня» в Instagram. Сейчас у нее больше двух тысяч подписчиков, а каждое видео набирает сотни лайков, пишет tut.by.

В своем блоге Татьяна Петровна делится рецептами красоты, публикует фотографии с прогулок или видео с моментами из жизни. А еще приветствует подписчиков так: «Начинайте свое утро с каши, внучки!»

- Я вообще не знала, что это такое, — рассказывает бабушка Таня. — Внучка пришла однажды со своим телефоном и говорит: «Давай попробуем». Я же не думала, что это столько народу смотреть будет!

— Вот видите, уже две тысячи подписчиков…

— Кошмар! (Смеется.)

Публикация от Бабушка Таня (@babka_v_dele_minsk) Июл 23 2017 в 10:35 PDT

Снимать ролики Татьяне Петровне помогает внучка Валентина, преподаватель вокала в одной из минских студий.

— Она недавно пережила инфаркт и как-то поникла потом. Я ей подарила мобильный телефон, она начала лазить в интернете, — рассказывает девушка. — Потом я ее зарегистрировала в Instagram, просто чтобы она смотрела Филиппа Киркорова, ей это нравится. Потом предложила снимать вайны, показала ей пару блогеров, она согласилась. И она сама начала подкидывать идеи! Достаточно активно в этом участвует, я даже не ожидала такого. По-моему, в ней пропала актриса.

Себя Татьяна Петровна называет человеком непубличным. Раньше она работала экономистом и бухгалтером в крупной организации, у нее два высших образования. Сейчас она на пенсии и может посвящать время хобби.

— Дома я вышила много картиночек. Занималась несколько лет, но теперь после болезни уже и глаза не те… Вообще хожу возле телестудии каждый день, прогуливаюсь туда-сюда по набережной. Вот и вся работа.

По словам внучки, Татьяна Петровна — очень веселая бабушка.

— Она веселая всегда, но в блоге она прямо оживает, такая бабушка-весельчак, прямо «эх!». Как только начали появляться подписчики, нам начали писать в личные сообщения. Никто ничего плохого не пишет, все только подбадривают, что такая клевая бабушка.

Сейчас Татьяна Петровна каждый день читает новости в интернете, следит за профилями знаменитостей в соцсетях и в шутку называет себя «бабкой цивилизованной». Правда, подругам-пенсионеркам пока аккаунты заводить не предлагает: «Они, наверное, не согласятся».