В пинском кинотеатре во время сеанса распылили газовый баллончик

В пинском кинотеатре во время сеанса распылили газовый баллончик1
- 25.07.2017, 14:29
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Работникам кинотеатра пришлось эвакуировать 46 посетителей.
В Пинске милиция устанавливает личность злоумышленника, который 24 июля распылил в зале газовый баллончик, сообщил tut.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
Инцидент произошел в 21.15 во время трансляции киноленты «Дюнкерк». После того как неизвестный распылил баллончик, работники кинотеатра эвакуировали 46 посетителей.
В результате происшествия никто не пострадал, проводится проверка.