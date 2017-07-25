В пинском кинотеатре во время сеанса распылили газовый баллончик 1 25.07.2017, 14:29

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Фото: iPinsk.by

Работникам кинотеатра пришлось эвакуировать 46 посетителей.

В Пинске милиция устанавливает личность злоумышленника, который 24 июля распылил в зале газовый баллончик, сообщил tut.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Инцидент произошел в 21.15 во время трансляции киноленты «Дюнкерк». После того как неизвестный распылил баллончик, работники кинотеатра эвакуировали 46 посетителей.

В результате происшествия никто не пострадал, проводится проверка.