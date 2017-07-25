Картину художника Парижской школы подарили Беларуси 25.07.2017, 15:23

Гуашь «На лугу» - часть почти неизвестного довоенного наследия Царфина

Фото: архив Юрия АБДУРАХМАНОВА

Неизвестную прежде работу уроженца Смиловичей подарил белорусскому музею французский коллекционер.

Смиловичскому музею «Пространство Хаима Сутина» передана гуашь Шраги Царфина «На лугу». Ее ценность еще и в том, что это довоенная работа мастера: почти все его раннее наследие погибло в оккупированном фашистами Париже.

Нам помогло волшебное слово «Смиловичи»! - говорит kp.by директор частного учреждения культуры «Наследие и время» Юрий Абдурахманов.

С коллекционером Эммануэлем Рампено он познакомился в прошлом году в Париже, когда снимались эпизоды фильма о Царфине. Отец коллекционера Поль Рампено был меценатом художника в период его увлечения архитектурой Франции. Тогда между ними завязались дружеские отношения. Помнит живописца и Эммануэль, который был тогда подростком. Теперь семья Рампено владеет одной из крупнейших коллекций Царфина - более 80 работ.

- Коллекционеры вообще не самые открытые люди, но нам удалось договориться о встрече, - рассказывает Абдурахманов. - Мы поговорили о Смиловичах, о музее Сутина. Спустя какое-то время Рампено сделал музею первый подарок - картину «Беседующие». Мы ее называем между собой «Смиловичские евреи» - уж очень точно схвачены типажи!

Теперь же сам коллекционер позвонил Юрию и пожелал передать эту гуашь. Помог в доставке из Парижа и растаможке один из российских коллекционеров. Сейчас работа уже почищена, оправлена в раму и находится в экспозиции музея Сутина.

Первым подарком Эммануэля Рампено Беларуси стала картина Шраги Царфина «Беседующие»

Фото: архив Юрия АБДУРАХМАНОВА

В Смиловичах кроме названных картин экспонируются и другие работы Царфина. Это полотна, подаренные Национальному художественному музею его дочерью Лилиан, а также экспонаты из коллективной коллекции Белгазпромбанка. Таким образом, за 36 километров от Минска сейчас можно увидеть едва ли не самую большую публичную коллекцию Царфина в мире.

С работами Шраги Царфина их владельцы расстаются неохотно. Приобрести с аукциона картину современника, друга и земляка знаменитого Хаима Сутина считается огромной удачей. В этих редких случаях стоимость живописи мастера стартует от 5 тысяч евро, графика будет стоить от 3 - 4 тысяч евро.