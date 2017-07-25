CNN: Россия поставляет оружие террористам «Талибана» 2 25.07.2017, 15:47

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Удалось добыть визуальные факты, подтверждающие соответствующие претензии к Кремлю.

CNN (перевод - Newsader) опубликовал эксклюзивные кадры, доказывающие, что Россия, по всей видимости, действительно поставляет оружие "Талибану" — группировке, которая еще в 2003 году была признана Совбезом ООН (в том числе самой Россией) террористическим движением. По данным телеканала, имеющиеся у него видеозаписи добавляют веса тем обвинениям, которые в отношении Москвы ранее выдвигали афганские и американские чиновники, пишет

Несколькими месяцами ранее генералы США выражали обеспокоенность по поводу оружейного трафика из РФ к афганским боевикам, однако лишь сейчас удалось добыть визуальные факты, подтверждающие соответствующие претензии к Кремлю.

Фото: CNN

На двух видеороликах можно заметить снайперские винтовки, различные версии автоматов Калашникова и тяжелые пулеметы. Все они, по словам военных экспертов, лишены каких-либо маркеров, которые помогли бы определить их происхождение.

Согласно видеосвидетельствам, два разных подразделения талибов заполучили оружие, которое, по их словам, первоначально было предоставлено агентами российского правительства. Вооружение переправлялось через союзные для РФ страны — Таджикистан и Иран.

CNN подчеркивает, что опубликованные видеоролики нельзя считать неопровержимыми доказательствами того, что РФ снабжает террористов оружием, в то время как сама Москва вообще категорически отрицает это. Тем не менее, эти видеоролики являются одними из первых предполагаемых свидетельств того, что опасения военных США и Афганистана не являются беспочвенными.

Торговые связи РФ с талибами

По словам представителя афганского правительства Седика Седики, сами российские власти рассказывали о наличии контактов с талибами, в то время как есть немало сообщений о том, что Москва действительно вооружает боевиков.

"Нет дыма без огня, — выразил он мнение. — Вот почему наши разведслужбы занимаются соответствующей задачей в попытке выяснить уровень поддержки, оказываемой (Россией — ред.) талибам".

Фото: CNN

Другой афганский чиновник выразил уверенность, что между Россией и талибами налажены торговые связи.

МИД России отказался комментировать эту статью, при этом ранее называл не соответствующими действительности озвученные выше обвинения, которые, по мнению российского ведомства, якобы призваны скрыть неудачу Соединенных Штатов в Афганистане. По словам российских представителей, Москва ведет диалог с талибами исключительно для содействия мирным переговорам.

Официальные лица США неоднократно высказывали озабоченность по поводу потоков оружия из РФ к террористической группировке.

Легитимизация группировки "Талибан"

Еще в феврале командующий силами международной коалиции в Афганистане, американский генерал Джон Николсон заявил, что Россия поддерживает Талибан — организацию, которая в 2003 году была признана террористической организацией Советом Безопасности ООН. Такое заявление военный сделал в интервью "Голосу Америки". Ранее он высказывался аналогичным образом слушаниях в Сенате США, говоря об активности этой группировки на афганской территории.

"Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать «Талибан». Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что поддерживая «Талибан», они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов, — подчеркнул генерал в беседе с журналистом. — Мы все знаем о связях «Талибана» с «Аль-Кайдой», так что для я удивлен тем, что Россия оказывает помощь организации, связанной с терроризмом и вовлеченной в распространение наркотиков".

Корреспондент напомнил Николсону о его высказывании на слушаниях, согласно которому Тегеран снабжает талибов водружением. На вопрос о том, можно считать Россию поставщиком оружия для "Талибана" в связи с тем, что она находится в союзе с Ираном, военный сообщил, что "они действительно оказывают поддержку этим группам". В то же время он отказался обсуждать с прессой данные, полученные разведкой.

Фото: CNN

На слушаниях в Сенате Николсон заявил, что российское вмешательство на стороне талибов в этом году привело "к возникновению более трудной ситуации". Он согласился с сенатором Джоном Маккейном в том, что Россия "играет значительную роль" в Афганистане. Генерал подчеркнул, что Москва пытается распространять "легенду" о том, что эта экстремистская группировка якобы помогает борьбе с "Исламским государством". Однако, это – легенда, подчеркнул генерал, указав, что Россия попыталась публично легитимизировать Талибан.

Материальное обеспечение "Талибану"

В марте командующий Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел также допустил, что Россия поставляет оружие экстремистам из группировки "Талибан", передает DW.

"Можно допустить, что они могут предоставлять им некую поддержку — оружие и другое", — заявил он в среду, 29 марта, на слушаниях в Конгрессе, подчеркнув, что взаимодействие России с "Талибаном" препятствует достижению целей, которых пытается добиться в Афганистане международная антитеррористическая коалиция.

Тогда же аналогичное утверждение сделал глава европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти, отметив, что Москва, возможно, поставляет материальное обеспечение "Талибану", который воюет против сил США и НАТО в Афганистане, говорилось в материале "Голоса Америки".

"В последнее время я наблюдаю влияние России – возросшее влияние – взаимодействия (association) России с «Талибаном» и , возможно, даже российской поддержки группировки", – заявил генерал на состоявшихся 23 марта слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил.

Пентагон пригрозил России "противостоянием"

В апреле глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе визита в Афганистан прямо указал на то, что Америке придется вступить в конфронтацию с Москвой в случае, если та продолжит спонсировать талибов оружием.

"Нам придется вступить в противостояние с Россией, поскольку ее действия противоречат международному праву либо нарушают суверенитет иностранных государств", — отметил чиновник, добавив, что "русские, похоже, решили быть стратегическими соперниками в ряде областей".

По его словам, в число подобных нарушений со стороны Москвы могла бы входить поставка вооружения афганским боевикам.

"Любое оружие, направляемое сюда из чужой страны, будет нарушением международного права", — подчеркнул министр.