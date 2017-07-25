В Беларуси готовят новые поборы с граждан? 26 25.07.2017, 18:12

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Предприятие Могилева высчитывает с рабочих деньги на «благоустройство города».

Предприятие «Могилевская фабрика мороженого» заставляет рабочих писать заявления, чтобы те отдавали часть зарплаты «на благоустройство городских территорий, строительство и реконструкцию объектов Могилева».

Фото такого заявление опубликовано в группе в социальной сети «Вконтакте».

Заявления рабочие пишут на имя директора «Могилевской фабрики мороженого» Бондарчук Т.А.