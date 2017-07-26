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Белорус приехал в Польшу с поддельными российскими правами

  • 26.07.2017, 7:52
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусского дальнобойщика задержали в городе Сокулка.

Гражданин Беларуси – водитель большегрузного автомобиля был задержан в Польше за использование поддельного водительского удостоверения.

Как сообщает Подляшский департамент пограничной службы, 26-летний водитель автомобиля DAF предоставленные для проверки документы вызвали подозрения в их подлинности. После соответствующего запроса российские компетентные органы сообщили, что водительское удостоверение белоруса – поддельное, передает belaruspartisan.org.

Белорусский водитель был задержан и передан полиции в городе Сокулка.

Польские правоохранители проводят по факту использования белорусом фиктивных документов проводят проверку.


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