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Ярмоленко: Я платить Ханку не собираюсь

  • 26.07.2017, 17:11
АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО

Лидер ансамбля «Сябры» готов решать спор с Эдуардом Ханком через суд.

Запретив петь "Малиновку" Ядвиге Поплавской и получив 25 тысяч долларов за "Чужую милую" от Александра Солодухи, композитор Эдуард Ханок грозит судом Анатолию Ярмоленко. Лидера ансамбля "Сябры" Ханок обвиняет в "присвоении авторства", пишет Еврорадио.

"Если человек в течение 15 лет вообще не объявляет вас, то это называется присвоение авторства. Потому что артист должен ежедневно во всех концертах по закону объявлять (авторов слов и музыки песни, ― Еврорадио). Потому что песня без автора не существует! Тем более, что песня ― это продукт публичный. И если это публичный продукт, то нельзя, чтобы сами себя любимых пиарили и зарабатывали деньги, а об авторе совсем забыли. Это грубое нарушение исключительных прав. Ярмоленко не имеет со мной не только совместных исключительных прав но и вообще ничего. Я просто ему разрешал петь, я не вмешивался", - говорит Эдуард Ханок.

Судебный процесс должен состояться в сентябре. Но сколько денег хочет от певца, композитор ещё не решил:

"Я пока не знаю, сколько буду выставлять ― нужно ещё узнать, сколько приблизительно дают. Потому что говорят, что дают не много. В любом случае, я буду требовать 2,5 тысячи долларов. Тем более, что я уже предлагал Ярмоленко, чтобы эти 2,5 тысячи пошли на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Вот, их я и буду требовать. Здесь дело не в деньгах, а в принципе. Основная задача ― заставить людей думать, заставить читать законы".

Эдуард Ханок

Речь прежде всего идёт о песне “Вы шуміце, бярозы” на стихотворение Нила Гилевича. Её ансамбль "Сябры" действительно исполнял, но откупаться от автора музыки по примеру Солодухи Анатолий Ярмоленко не хочет.

"Я ему сразу сказал: если хочет подавать в суд ― пусть подаёт. У меня есть, чем апеллировать, у него тоже, как мне кажется. Если будет так ― пусть делает так. Я его песню не пою. Шла речь о "Шуміце, бярозы", а о других песнях речи не было. Да мы не исполняем почти ни одной его песни. Если не говорить о "Жар-птице", которую когда-то делали", - рассказал Анатолий Ярмоленко.

Исполнять "Вы шуміце, бярозы" Анатолию Ярмоленко Эдуард Ханок запретил в конце апреля. Но песня из репертуара ансамбля "Сябры" не исчезла ― новую музыку на стихотворение Гилевича написал композитор Марк Тайтлер.

Правда, сатисфакцию Ханок хочет за последние 15 лет её исполнения. Только имеет ли он на это право? Написанную в советское время песню "Вы шуміце, бярозы" у члена Союза композиторов Беларуси приобрёл тогдашний Минкульт и передал для исполнения "Сябрам". Получается, что своё композитор получил, продав песню. Но у Ханка свой взгляд на ту сделку.

"В советское время даже если министерство и покупало у вас песню, то оно не могло купить у вас исключительные права. Исключительные права на песню ещё 50 лет после моей смерти будут считаться за мной и моими родственниками. И поэтому, если даже когда-то министерство песню покупало, то это давно уже не считается! Уже давно все законы изменились. А артисты вроде Ярмоленко и Тихоновича с Поплавской, хотят жить по законам шоу-бизнеса, зарабатывать деньги на корпоративах и так далее, а с нами пытаются разговаривать по советским законам ― этот номер не пройдёт", - говорит композитор.

А вот судиться с Ядвигой Поплавской композитор не планирует. Говорит, запретил ей исполнять "Малиновку" и "Я у бабушки живу" и этого ему достаточно.


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