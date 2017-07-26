Темное будущее России Павел Казарин, «Крым.Реалии»

26.07.2017, 18:40

Павел Казарин

Любое обсуждение будущего РФ начинается с вопроса, где страна начинается и где заканчивается.

Навальный, Ходорковский или все-таки Стрелков? Дискуссия о будущем России в либеральных кругах всегда очень персоналистская. Наверное, это еще одно наследие последних пятнадцати лет – в условиях краха институтов вся оптика сфокусирована на фигуре первого лица. Или того, кто может этим первым лицом стать.

А вопрос не в том, кто будет после Путина. Вопрос в том,что будет после Путина.

Россия как наследство – это страна в которой атрофировалась диалогическая мышца. Та самая, которая в обществе отвечает за поиск компромиссов. Парламент – это место, где делегаты от разных слоев общества должны договариваться о будущем и настоящем. Но только не в Российской Федерации, где Госдума давно стала официантом при Администрации президента. Единственная дозволенная реплика сведена к хрестоматийному "чего изволите?".

Россия – это государство без СМИ. Тех самых, которые объясняют стране страну. Которые способны растолковать Хабаровску логику Махачкалы, а Владивостоку – реальность Пскова. Жители Магадана сегодня мало что способны почерпнуть из федеральных новостных выпусков, потому что в этих выпусках попросту нет Магадана. Все вытеснено Украиной и торговлей неврозами. Российская журналистика в массе своей дезертировала из профессии, уйдя в пропаганду. Она уже не ведет гражданские переговоры между интересами, регионами и укладами. Россия превращается в страну, которая сама себя не знает.

Россия – это государство без экономики. Вся экономика – это труба, все остальное – полипы на ней. Все, что называют российским технологическим производством – это сборка из иностранных комплектующих с минимумом российской добавочной стоимости. Будущее страны зависит от цен на сырье. Картинка завтрашнего дня упирается в стоимость фьючерсов.

Россия – это страна без коллективной этики. Церковь капитулировала, согласившись на роль государственного департамента. Школа – средняя и высшая – за редким исключением превратилась в фабрику по производству дипломов и лояльности. Картинка будущего уступила место картинке прошлого – битва идет не за движение вперед, а за возвращение в некое идеализированное вчера. Проблема которого в том, что оно принципиально недостижимо ибо никогда не существовало.

Россия – это страна без международно признанных государственных границ. Аннексия Крыма пробила брешь в той самой линии, которая должна очерчивать границы "своего" и "чужого". Российская Федерация – это государство, в котором конституция изнасилована Конституционным судом. А любое обсуждение будущего в момент слома будет начинаться с вопроса о том, где страна начинается и где заканчивается.

Россия – страна без судов. Справедливость и право давно и окончательно разведены. Мафия как система рождается там, где государство не способно выполнять свои прямые обязанности. В стране, где не работает жизнь по правилам, единственно возможной оказывается жизнь по понятиям. Репертуар радио "Шансон" становится главным содержанием бытийной и культурной матрицы.

В подобной ситуации думать, что уход Владимира Путина станет торжеством либеральной демократии, может только неисправимый романтик. Институциональный коллапс и криминальная матрица – не самый подходящий пладцарм для постройки светлого будущего. И тот, кто придет на смену нынешнему президенту – будет играть теми картами, которые ему достанутся в наследство.

Но каким бы игроком они ни был – мастером, дураком или шулером – его расклад назвать удачным не сможет никто.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»