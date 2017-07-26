Трамп передал свою зарплату за II квартал Министерству образования

Трамп передал свою зарплату за II квартал Министерству образования2
- 26.07.2017, 22:08
Президент США направил $100 тысяч в Национальную парковую службу.
Дональд Трамп перечислил свою зарплату за второй квартал текущего года в размере $100 тыс. Министерству образования, передает ТАСС.
Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.
Зарплата Трампа за I квартал текущего года была перечислена в апреле Национальной парковой службе. Она пошла на реставрацию места исторического сражения при Энтитеме (штат Мэриленд) времен Гражданской войны в США (1861-1865 гг.).