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Трамп передал свою зарплату за II квартал Министерству образования

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  • 26.07.2017, 22:08

Президент США направил $100 тысяч в Национальную парковую службу.

Дональд Трамп перечислил свою зарплату за второй квартал текущего года в размере $100 тыс. Министерству образования, передает ТАСС.

Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

Зарплата Трампа за I квартал текущего года была перечислена в апреле Национальной парковой службе. Она пошла на реставрацию места исторического сражения при Энтитеме (штат Мэриленд) времен Гражданской войны в США (1861-1865 гг.).


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