Что строит олигарх Гуцериев в Любанском районе? 27.07.2017, 17:27

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Друг Лукашенко что-то «темнит» относительно конкуренции с «Беларуськалием».

Хлебозавод, спиртзавод, рыбхоз, швейная фабрика и пара строительных предприятий. С таким почти джентльменским набором для рядового белорусского райцентра сегодня живет Любань. И зарплаты здесь под стать производственной инфраструктуре. Но здесь верят (по крайней мере, местное руководство), что уже лет через пять жизнь в регионе станет куда лучше. А доходы населения достигнут уровня соседнего Солигорска, пишет tut.by.

Все дело в том, что в район со своими инвестициями пришел друг Лукашенко — российский миллиардер из списка Forbes Михаил Гуцериев. Под райцентром его компания «Славкалий» строит горно-обогатительный комплекс, который сделает Любань городом калийщиков.

— Город станет богаче, и к этому надо готовиться, чтобы люди не побежали в Россию или Польшу за шмотками и оставили там деньги. Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, — то ли в шутку, то ли всерьез говорил Александр Лукашенко два года назад.

Александр Лукашенко вместе с Михаилом Гуцериевым в 2015 году заложил капсулу на месте строительства нового ГОК. Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Подсчеты президента сводятся к тому, что после ввода комплекса в эксплуатацию Любань будет получать ежегодно «в зарплате людей и налогах 25−30 миллионов долларов в год».

Но сначала сам Гуцериев должен вложить только в строительство самого ГОК не менее двух миллиардов долларов. Но он договорился с Лукашенко, что дополнительно подтянет и инфраструктуру самого города.

Уже осенью за деньги одной из компаний Гуцериева здесь построят сорокаквартирный арендный дом. А еще «Славкалий» проведет в райцентр железную дорогу. Это не то чтобы подарок городу, просто предприятие будет проводить необходимые пути до ГОКа и по пути откроет станцию в Любани.

— После того как стало известно, что у нас в районе строится горно-обогатительный комплекс, активизировались крупные торговые сети республики. Они уже оставили заявки на участки под строительство своих объектов. Все понимают, что с приходом «Славкалия» население у нас будет расти, — говорит зампредседателя Любанского райисполкома Дмитрий Сухан.

Только на ГОК появится две тысячи рабочих мест. Поскольку таких специалистов в городе сегодня нет, то они, скорее всего, переедут из других регионов.

— С учетом семей работников мы ожидаем увеличение населения в районе на пять-шесть тысяч человек. Для нас это, конечно, большой приток. Будем думать, куда их поселить, — рассказывает Дмитрий Сухан. — Поэтому будем строить жилье, планируем возведение детского сада, гостиничного комплекса, развлекательных объектов. Но все это постепенно — по мере того, как будут выделяться деньги.

«Славкалий» и сам будет строить дома и общежития для своих сотрудников.

Для строительства конкурента «Беларуськалию» Александр Лукашенко в 2015 году выделил Михаилу Гуцериеву площадку Нежинского месторождения. Инвестпроект рассчитан до 2020 года. На полную мощность по добыче около двух миллионов тонн хлорида калия в год предприятие выйдет к 2023-му.

600 миллионов долларов в масштабный проект Гуцериев инвестировал сам через свои компании. Оставшиеся 1,4 миллиарда в кредит под гарантии белорусского правительства дал Государственный банк развития Китая.

— Доля в финансировании самого Михаила Гуцериева составляет 15% стоимости строительного контракта плюс выплата процентов по кредиту (4% годовых) китайскому банку в период возведения объекта, — объясняют на «Славкалии».

Общие владения Михаила Гуцериева в Любанском районе — 241 гектар. Подземных запасов хватит лет на 50 работы комплекса.

К работам на площадке Нежинского ГОКа строители приступили в октябре прошлого года. Перед тем как бурить скважины, рабочие вывезли отсюда более ста тысяч кубометров торфа и на полтора метра засыпали все песком.

В октябре в Любани ждут специалистов немецкой компании Deilmann-Haniel. Она выиграла тендер на 200 миллионов долларов на работы по проходке шахтных стволов и горной выработки рудника и создание инфраструктуры шахты.

— Она выполнит комплекс подготовительных и основных работ по замораживанию грунтов, — рассказывает главный специалист по капитальным выработкам «Славкалия» Игорь Порядин. — Поскольку до глубины 160 метров породы являются достаточно водонасыщенными, то таким образом мы создадим водопородное ограждение. Под его защитой будут пройдены водоносные горизонты.

В 86 скважин зальют хлористый кальций. По технологии за 8 месяцев он понизит температуру грунтов до минус 35 градусов.

Проходить сами скважины здесь будут не традиционным буровзрывным способом. Немцев позвали как раз потому, что у них есть высокомеханизированный проходческий комплекс: 400-тонная установка высотой около 50 метров. До этого ее использовали только в Канаде.

— На прежних проектах способ проходки был традиционный — буровзрывной, что связано с большими рисками и невысокими темпами проходки — полтора метра в сутки. На нашем проекте скорость ожидается не менее трех погонных метров ствола, — объясняет разницу Игорь Порядин.

Сейчас же на площадке работает белорусская компания «Дельта». Она выполняет комплекс работ по установке кондукторов под замораживающие скважины. Это 30-метровые трубы, которые задают направление самой скважине и позволяют сделать так, чтобы она не потеряла свой вектор.

Помимо строительства рудника, совсем скоро здесь начнут возводить и другую инфраструктуру, без которой ГОК работать не сможет. Это галургическая фабрика, своя электростанция, линии электропередачи, газопровод и железнодорожные пути.

— Это позволит параллельно газифицировать около тридцати населенных пунктов Любанского района, — обещают в компании.

Поскольку строит все друг Александра Лукашенко, то работы постоянно контролируют члены правительства и помощники правителя. Говорят, они лично приезжают на объект.

— Нам сказали построить здесь самый современный и эффективный комплекс. Так и должно получиться. Наши технологии позволят извлекать из руды до 99,5% всех полезных компонентов, — обещают на «Славкалии».

Торговать удобрениями предприятие собирается через спецэкспортера «Беларуськалия» — «Белорусскую калийную компанию». Стратегия совместной работы пока не раскрывается.

— Мы никакой конкуренции «Беларуськалию» создавать не будем. Продавать будем через БКК. Мы с ними партнеры, — говорил раньше Михаил Гуцериев.

Предприятие намерено выйти на рынок с «более чистым продуктом», дополнив тем самым ассортимент «Беларуськалия».