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Универсальное оружие против ворья

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  • Виталий Портников, Крым.Реалии
  • 27.07.2017, 22:56
Виталий Портников

Теперь отмену санкций Россия должна будет заслужить превращением в нормальную страну.

Европейцам удалось согласовать новые санкции против России, связанные с кражей турбин немецкого концерна Siemens. С точки зрения санкционной политики, это действительно важное событие. Во-первых, оказалось, что новые санкции можно вводить по ходу, буднично, не дожидаясь саммитов и не думая о том, как отреагирует на решения ЕС Владимир Путин. А во-вторых, это ведь первые за долгое время санкции не за Донбасс, а за Крым. И в этом их отличительная особенность.

Принято считать, что санкции, которые ввели против России после вторжения в Донбасс и уничтожения малайзийского пассажирского лайнера, гораздо эффективнее, чем санкции, которые были согласованы после оккупации Крыма. С этим не поспоришь: большая часть «крымских санкций» носит персональный характер, в то время как задача «донбасских санкций» – нанести как можно больший удар по экономическому потенциалу агрессора. Но фокус в том, что санкции, введенные за Донбасс, влияют и на действия оккупанта в Крыму.

Сама Россия просто не обладает достаточными технологическими возможностями для развития – собственного и оккупированных ею территорий. И сколько бы не хорохорились российские руководители, сколько бы сказок они не рассказывали о техническом превосходстве страны, сколько бы блох не подковывали на заседании правительства, а отставание России налицо. И, кстати, за это отставание украинцы и не только должны благодарить американских конгрессменов, которые в знак протеста против ограничений еврейской эмиграции из СССР ввели чувствительные санкции, связанные именно с поставкой новейших технологий. Уверен, эти санкции не просто сдержали технологическое развитие «империи зла», но и помогли ее уничтожению и появлению на политической карте мира новых независимых государств.

Сейчас происходит нечто похожее. Нет немецких турбин – и нет инфраструктурного проекта в Крыму. Для того, чтобы осуществлять амбициозные путинские планы, россиянам придется красть – и попадаться. Для того, чтобы наказывать ворье, Западу придется вводить новые и новые санкции. И технологическое отставание путинской России будет усиливаться с каждым днем.

Показательно, что европейское решение об усилении санкций совпало с голосованием в Конгрессе США об ответственности законодателей за будущее санкционного режима против Москвы. Это прекрасный закон, так как он превращает санкции, введенные за совершенно конкретные действия, в универсальное оружие. Может получиться как со знаменитой поправкой Джексона-Вэника. Сам предлог введения санкций исчезнет – ну, допустим, Россия уйдет с Донбасса и даже из Крыма, – а санкции останутся, так как американским конгрессменам не понравятся президентские доводы о том, что их отмена соответствует национальным интересам США.

Теперь отмену санкций – а, значит, шанс на жизнь в мире новейших технологий – Россия должна будет заслужить не только деоккупацией Крыма и Донбасса, но и превращением в нормальную страну. А голосование в конгрессе США станет лучшим индикатором этого превращения.

Виталий Портников, Крым.Реалии


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