закрыть
28 июля 2017, пятница, 15:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александра Герасименя: Порох еще остался

  • 28.07.2017, 12:26
  • 4,658
Александра Герасименя
Фото: tut.by

Известная белорусская пловчиха завоевала бронзу на чемпионате мира в Венгрии.

Бронзовая призерка чемпионата мира белорусская пловчиха Александра Герасименя пока не знает, завершит ли карьеру после чемпионата мира в Будапеште.

- Мне многие говорили: что же мне неймется после Олимпиады! Но я чувствовала, что еще порох остался, тем более на этой дистанции себя не до конца реализовала. Хотела попробовать это сделать, тем более, что на Играх этой дистанции нет. Хотела завершить все красиво, медаль чемпионата мира – это неплохо. Но всегда сложно сказать, является ли чемпионат мира для тебя последним или нет.

С одной стороны, я хотела заняться семьей и личной жизнью, как я и говорила раньше, с другой стороны – можно совместить это с карьерой. Если буду чувствовать, что силы есть, смогу продолжить. Если почувствую, что неконкурентоспособна, то не буду мучить себя, —рассказала Александра Герасименя rsport.ru.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра