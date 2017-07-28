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Танец с саблями и танго с незнакомкой: Неформальные занятия первых лиц государств

  • 28.07.2017, 13:20
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Как проходит неофициальная часть зарубежных визитов мировых лидеров.

В середине июля состоялся официальный визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Германию и Польшу. В Гейдельберге пара, в числе прочего, училась лепить баварские крендельки. «РБК Стиль» вспомнил, чем неформальным занимались первые лица в зарубежных поездках.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон — брецели в Гейдельберге

Одну неделю в середине июля принц Уильям и Кейт Миддлтон посвятили официальному визиту в Германию и Польшу. Монаршая пара посетила бывший нацистский концентрационный лагерь Штуттгоф и лабораторию Центра исследования онкологических заболеваний, а еще участвовала в лодочной гонке и даже училась готовить. На рынке города Гейдельберг Кейт и Уильям пытались сделать брецели — традиционные крендели, распространенные в южной Германии. Раскатав тесто, пара старалась перебрасывать его так, чтобы придать традиционной баварской закуске нужную форму. Справиться с задачей быстрее и лучше удалось Кейт Миддлтон. Также пара осваивала еще один рецепт — разноцветных леденцов.

Дональд Трамп — танец с саблями в Эр-Рияде

Первый страной, в которую с официальным визитом в качестве президента США отправился Дональд Трамп, стала Саудовская Аравия. Там в мае 2017 года американский лидер не только подписывал оборонительные контракты на десятки миллионов долларов, но и занимался менее формальными вещами. Например, вместе с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Трамп станцевал традиционный танец арда с мечами. Он начался под бой барабанов, после чего все танцующие начали поднимать в воздух мечи. Один из них был и в руках американского лидера.

Компанию Трампу в танце также составили госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник президента Стив Бэннон. Раньше танец арда носил военный характер, но сейчас он трактуется как дань уважения истории и традициям Востока.

Барак Обама — танго в Буэнос-Айресе

Танцевал во время своих официальных визитов и бывший президент США Барак Обама. Весной 2016 года во время званого обеда у президента Аргентины Маурисио Макри он исполнил танго. Партнершей американского лидера тогда стала не сопровождавшая его в поездке супруга Мишель, а профессиональная танцовщица.

Обама сделал с ней несколько «проходов» по танцполу, и даже немного покружил ее. Тогдашняя первая леди решила не отставать от супруга и также станцевала танго с профессиональным партнером.

Си Цзиньпин — визит к пандам в Берлине

В ходе визита в Берлин, состоявшегося в начале июля этого года, глава КНР Си Цзиньпин заглянул в зоопарк и навестил там двух гигантских панд — Мэн Мэна и Цзяо Цина. Животные, прибывшие в Германию из Чэнду незадолго до китайского политика, проведут в немецкой столице ближайшие 15 лет. «Я уверен, что они могут стать новыми послами нашей дружбы», — отметил Си Цзиньпин. В берлинском зоопарке для животных был специально оборудован «Сад панд», а из Китая вместе с ними прибыла партия бамбука — 1000 кг. Китай передает панд только тем странам, с которыми уже налажены тесные дружеские связи. Для этого даже существует особый термин — «панда-дипломатия».


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