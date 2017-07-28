Кричевские «депутаты» рискнули стать на пути народного гнева 28.07.2017, 14:40

Василий Сысоев

Районный «совет» отказался отправлять в отставку главного «вертикальщика» Василия Сысоева.

28 июля состоялось заседание «президиума» Кричевского районного «совета депутатов». Среди ряда других вопросов, на «президиуме» было рассмотрено коллективное обращение граждан с требованием отставки председателя Кричевского районного исполнительного комитета Василия Сысоева, пишет «Магілёўскі рэгіён».

«После того как при конце октября 2011 года председателем Кричевского райисполкома утвердили Василия Сысоева, и без того бедственное состояние экономики и социальной сферы нашего района стало ухудшаться ускоренными темпами», – говорилось в обращении, под которым поставили свои подписи 418 жителей города Кричева и Кричевского района.

По словам редактора независимой кричевской газеты «Вольны горад» Сергея Неровного, сообщение о том, что 28 июля в 8-00 состоится «президиум» Кричевского райсовета, на котором будет рассмотрено обращение с требованием отставки Сысоева, он получил только вечером 27 июля.

«Меня пригласили присутствовать на этом заседании, но я просто физически не мог это сделать, уже были куплены билеты в Минск, где я должен был участвовать в другом мероприятии. Неужели нельзя было предупредить заранее, хоть за несколько дней», – говорит Сергей Неровный.

На самом заседании «президиума» позволили поприсутствовать общественной активистке из Кричева Надежде Ивановой.

«Сразу меня не пустили, но когда начал рассматриваться вопрос по нашему обращению, пригласили в зал», – рассказала Иванова.

Надежда Иванова отмечает, что в начале на заседании «президиума» Кричевского райсовета много говорилось о «недостоверности» подписей под обращением с требованием отставки председателя Кричевского райисполкома. Мол, была проведена работа по проверке подписей, и многие сказали, что подписывались под обращением совсем по другим вопросам, а не за отставку Сысоева, другие вообще отказались от своих подписей.

«Это неправда, я сама собирала многие подписи, люди знали, за что подписывались. Просто на них оказали давление», – высказала мнение Иванова.

После этого на «президиуме» выступили ряд его членов, – Дмитрий Бочков, Юрий Байдов, Зинаида Скачкова и др., – которые в один голос говорили о том, как «динамично и успешно» развивается Кричевский район по руководством Сысоева.

«Зинаида Скачкова к тому же прошлась по оппозиции и персонально по Сергею Неровному. После этого участники заседания единогласно проголосовали за решение, которое уже было роздано им на руки заранее. Что там написано, я не видела. Мне сказали, что ответ придет Сергею Неровному в письменной форме», – говорит Иванова.

«Был разыгран спектакль по заявке Кричевского райисполкома. Про это свидетельствует и то, что меня пригласили на это заседание только вчера вечером. Там были очень интересные выступления, в частности, той же Зинаиды Скачковой. После получения письменного ответа на коллективное обращение я буду требовать, чтобы предоставили стенограмму выступлений, для того, чтобы озвучить, кто и что говорил. Думаю, жителям Кричевского района будет узнать мнение народных избранников о его «процветании и динамичном развитии», - прокомментировал заседание Сергей Неровный.

О сложном положении дел и тяжелой экономической ситуации в Кричевском районе СМИ писали неоднократно. Район постоянно сотрясают разнообразные скандалы, ухудшаются показатели его социально-экономического развития.