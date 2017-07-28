Транспортные инспектора погорели на взятках в $40 тысяч 28.07.2017, 15:11

Завершено предварительное расследование в отношении руководителей среднего звена транспортной инспекции.

Следственный комитет завершил предварительное следствие в отношении начальника управления весогабаритного контроля транспортной инспекции Минтранса и его коллеги в филиале по Минску и Минской области. Общая сумма взяток превышает 80 тысяч рублей, сообщает tut.by со ссылкой на СК.

По данным следствия, обвиняемые в период с 2012 по 2016 годы неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области грузоперевозок за непроведение весогабаритного контроля и проверки сопроводительных документов транспортных средств. Начальник отдела также обвиняется в совершении иных должностных преступлений.

Общая сумма установленных следствием взяток составляет более 81 тысячи рублей. Уголовное дело представляло определенную сложность в расследовании в связи с большим объемом требуемых процессуальных действий, необходимостью тщательного документирования противоправной деятельности обвиняемых, значительной аналитической работы, отметили в СК.

Так, по делу установлено более 110 эпизодов преступной деятельности, допрошено более 100 свидетелей, проведено более 30 проверок показаний на месте.

Генеральной прокуратурой данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в Следственном комитете продолжается расследование ряда уголовных дел коррупционной направленности в отношении иных сотрудников транспортной инспекции.

В апреле сотрудники КГБ вскрыли и пресекли коррупционную схему, организованную должностными лицами транспортной инспекции Минтранса. В ней участвовал руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний.