Задержаны несколько руководителей Транспортной инспекции 11 29.04.2017, 10:19

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Фото: taxist.by

Сотрудники КГБ объявили об организации должностными лицами Транспортной инспекции Минтранса «коррупционной схемы».

В ней якобы участвовал руководящий состав центральных и региональных подразделений, а также представители белорусских транспортных компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что с 2015 года начальник Транспортной инспекции Леонид Лемеш и его заместитель Алексей Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на «поток» систему «торговли» разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств. Стоимость составляла от 50 до 120 евро за каждое разрешение в зависимости от его категории.

Только с декабря 2016 года по апрель 2017 года зафиксировано 10 фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. 13 апреля 2017 года при получении очередного вознаграждения в размере 500 евро и 110 долларов США от представителей отечественной транспортной компании через начальника Гродненского филиала Сергея Грудзинского Алексей Куцаев был задержан с поличным. Впоследствии задержаны и остальные участники коррупционной схемы.

В качестве постоянных посредников, предоставлявших Лемешу и Куцаеву «клиентов», установлены начальник Гомельского филиала инспекции Сергей Чучвага, начальник Гродненского филиала инспекции Сергей Грудзинский и его заместитель Замаро, близкий знакомый Куцаева Киряков.

В отношении указанных лиц возбуждено 10 уголовных дел по ст.ст. 430 («получение взятки»), 431 («дача взятки»), 209 («мошенничество») УК Республики Беларусь, к ряду фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО КГБ.

Кроме того, выявлена налаженная в Гомельской области система вымогательства у иностранных водителей взяток «за беспрепятственный проезд». Инспектора получали деньги в ходе транспортного контроля в районе н.п. Селище Добрушского района, после чего по оговоренной схеме распределяли их по всей вертикали областной инспекции – от региональных специалистов до начальника Гомельского филиала Чучваги.

Помимо начальника Гомельского филиала инспекции Чучваги, по указанным фактам задержаны еще четыре специалиста, в отношении которых возбуждено 2 уголовных дела по ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь.

Материалы уголовных дел переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет Республики Беларусь.