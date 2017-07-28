Николай Козлов: Налицо абсолютный непрофессионализм 12 28.07.2017, 17:12

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Николай Козлов

В Минске проходит громкий процесс по резонансному делу о новогодней стрельбе в жилом доме.

Андрей Гаврош обвиняется в том, что в состоянии алкогольного опьянения напал на сержанта милиции Руслана Соловьева. Наряд вызвали соседи, которые пожаловались на шум. Несмотря на то, что в результате Гаврош был ранен из табельного оружия, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По убеждению некоторых специалистов, в этом случае следует говорить не про самооборону, а про превышение власти сотрудником милиции с отягчающими обстоятельствами, передает «Радыё Свабода».

Как отмечает бывший следователь прокуратуры Фрунзенского района Минска, а ныне правозащитник Олег Волчек, руководство минской милиции заняло сторону Руслана Соловьева. Однако версия происшествия породила у него массу вопросов:

«Как следует из показаний Соловьева, в этой ситуации он стрелял в упор в жизненно важные органы человека. При этом, по его собственному признанию, не сделал предупредительного выстрела.

У Гавроша в руках не было предметов, которые угрожали бы жизни сотрудника милиции. Пострадавший невнятно говорил про самооборону. Но при выстреле в спину невозможно говорить про самооборону. И это свидетельствует о том, что огнестрельное оружие было применено неправомерно к безоружному человеку. Обвинение строится исключительно на показаниях милиционера.

Здесь не самооборона, а превышение власти сотрудником милиции с отягчающими обстоятельствами, потому что есть признак покушения на убийство. Окажись в коридоре во время стрельбы случайные люди, последствия могли быть куда более трагическими».

Непрофессиональное поведения молодого милиционера, которое только по счастливой случайности не привело к смертельному финалу, отмечает подполковник милиции в запасе Николай Козлов. По его словам, человек в погонах должен заниматься профилактикой, а не провокацией преступности:

«Однозначно могу сказать, что в этой ситуации милиционер вел себя непрофессионально. Поскольку можно ожидать, что люди нетрезвые, соответственно, нужно идти с напарником. Допустил, чтобы человек к нему приблизился, якобы дал себя ударить. То есть необходимо просчитывать возможные конфликты и ни в коем случае не допускать их развитие.

Не знаю, в какой момент он выстрелил, были ли на то основания или нет. Но я далек от мысли, что милиционер пришел, вытащил пистолет и начал во всех палить, не верю этому. Точно так же я абсолютно убежден: чтобы на его месте был профессиональный сотрудник, он бы не допустил подобной ситуации в принципе. Ведь милиционер должен понимать: если он идет на вызов, там может быть какой угодно человек. Или двое или трое, а замысел этих людей - завладеть его оружием.

Поэтому прежде чем идти, нужно четко представлять, что ситуация может пойти в любом направлении. Нужно все предусмотреть и соответствующим образом себя вести. Если в этом случае допустил такой конфликт, что пришлось стрелять в ситуации, считаю, что вина милиционера в этом однозначна. И личная, и его руководителей, и дежурного, который отправил друга, и вообще преподавателей, которые учили. Надо смотреть в комплексе».

Во время конфликта с милиционерами Андрей Гаврош получил два огнестрельные ранения. Виновным себя не признал. Руслан Соловьев настаивает, что вынужден был защищаться от «агрессивно настроенного гражданина». Также он требует материальной компенсации в сумме 87 рублей за испорченную милицейскую форму.