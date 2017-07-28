закрыть
28 июля 2017, пятница, 19:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы завоевали пять наград на ЧЕ по пулевой стрельбе

4
  • 28.07.2017, 17:34
  • 6,015
Юрий Щербацевич
Фото: belta.by

Белорусские спортсмены стали лучшими среди 930 участников из 43 стран.

Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Баку, сообщает БелТА.

Юрий Щербацевич оказался лучшим в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м, также он поднялся на высшую ступень пьедестала в стрельбе из трех положений на аналогичной дистанции.

Представитель белорусской сборной Абдул-Азиз Курди, стреляя из пневматического пистолета на 10 м, завоевал бронзовую медаль. Молодой стрелок получил право принять участие в юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

По итогам командного первенства у белорусских спортсменов в активе две золотые награды.

Сегодня последними из представителей Беларуси в Баку выступят София Улида и Любовь Стрельченок, которые будут соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Чемпионат Европы, в котором участвуют более 930 спортсменов из 43 стран, завершится 4 августа.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко


Интервью

Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух