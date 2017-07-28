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Бело-красно-белые флаги появились в Орше

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  • 28.07.2017, 17:59
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В Орше возле Днепра в День независимости вывесили национальные флаги.

27 июля 1990 года Верховный Совет БССР принял Декларацию о суверенитете страны. До 1996 года 27 июля было главным праздником страны. В 96-ом День независимости был перенесен на день освобождения Минска от немцев в 1944 году. Тем не менее, многие в Беларуси и сейчас отмечают День Независимости в июле, пишет orsha.eu.

По всей стране в этот день неизвестные вывешивают бело-красно-белые флаги. Произошло это и в Орше. Возле «памятника Катюши» и памятника войнам-интернационалистам 27-го июля на деревьях появились национальные флаги. На удивление, провисели они весь день.


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