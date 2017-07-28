Творческая единица: что знаменитости делали за $1 1 28.07.2017, 20:23

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Фото с сайта ckm.pl

Некоторые творческие личности за столь незначительную плату делали действительно значимые вещи.

На днях стало известно, что российский миллиардер Михаил Прохоров получил за камео в продолжении «О чем говорят мужчины» один юбилейный рубль. РБК вспоминает, что еще были готовы сделать творческие личности за столь незначительную плату.

Написать саундтрек

Дружба Квентина Тарантино и Роберта Родригеса далеко не секрет — режиссеры частенько работают вместе над своими картинами. Но мало кто знает, что Родригес — еще и очень неплохой музыкант, и именно он спродюсировал и аранжировал большую часть саундтрека ко второй части тарантиновского «Убить Билла». За работу он при этом получил $1.

Впрочем, такому скромному гонорару Роберт ничуть не расстроился: «Если у вас выпадет шанс поработать с Квентином Тарантино за $1 — даже не раздумывайте. Получите богатейший опыт». Тем более что впоследствии Родригес придумал, как вернуть этот доллар обратно.

Сборник песен из фильма был неплохо принят музыкальными критиками и попал в первую сотню чарта Billboard.

Снять одну из сцен культового фильма

Той же монетой (а точнее — долларовой купюрой) уже в следующем, 2005 году Родригес Тарантино отплатил. Попросив его снять одну из сцен ныне почти культового фильма «Город грехов». Квентин особенно не раздумывал. Во-первых, ему нравилась сама идея экранизировать графическую новеллу Фрэнка Миллера. Во-вторых, режиссер хотел попробовать отснять материал на цифровую камеру, которыми пользуется Родригес. Впрочем, на предпочтения Тарантино тот опыт никак не повлиял — он по-прежнему считает себя фанатом пленки.

Продать права на экранизацию своих лучших романов

Стивен Кинг — один из самых плодовитых писателей современности. Тем удивительнее, что экранизаций его работ при этом едва ли не больше, чем самих книг. Переносят романы «Короля Ужасов» на экраны с разным успехом: по Кингу снимают кино как откровенно паршивое и проходное, так и поистине выдающееся.

Если говорить о последних, то в пятерку лучших фильмов по произведениям писателя запросто могут попасть картины одного режиссера — Фрэнка Дарабонта. Это давний и близкий друг Кинга, а потому тот не просто продал права на экранизации трех своих романов за $1, но еще и не вмешивался в съемочный процесс.

Стивен Кинг

Фото: Ida Mae Astute/ABC via Getty Images

В итоге мы имеем «Побег из Шоушенка» (железное первое место в рейтинге лучших фильмов за всю историю на IMDB), «Зеленую Милю» и «Мглу». Первые две картины суммарно получили 11 номинаций на «Оскар», — но, к сожалению, не выиграли ни одной статуэтки. В любом случае, создателям готовящейся к выходу «Темной башни» придется очень постараться, чтобы переплюнуть хотя бы «Мглу».

Купить творческую свободу — но отказаться от прав

Сейчас любая студия выдаст Джеймсу Кэмерону карт-бланш и практически любой бюджет на реализацию его идей. Но в 1980-е талантливый — но тогда еще неопытный режиссер — долгое время не мог найти финансирование для своего «Терминатора». Никто не хотел рисковать и давать человеку, который до этого снял лишь одну короткометражку и разгромленный в пух и прах сиквел «Пираней», деньги на съемки триллера про робота-убийцу с неуклюжим качком в главной роли.

А потому Кэмерон пошел на крайние меры: продал права на франшизу за $1, а в обмен получил режиссерское кресло, относительную творческую свободу и $7 млн бюджета. Спустя 30 лет все «Терминаторы» заработают в мировом прокате около $1,5 млрд, а после гениальных первых двух частей от самого создателя мы увидим слабую третью, проходную четвертую и позорную пятую.

Так что ничего удивительного, что Кэмерон жалеет о своем решении. В интервью изданию Toronto Sun он признавался: «Если бы у меня была машина времени, которая могла бы передавать в прошлое только сообщение длиной не более твита, я бы отправил “Не продавай”».

Впрочем, права на серию вернутся к режиссеру уже в 2019 году — и он уже планирует перезапуск.

Руководить одной из главных компаний планеты

Стив Джобс точно не был бедным человеком — но с 1997 года и до смерти его официальная зарплата составляла $1 в год. Нет, бизнесмен не уклонялся таким своеобразным образом от налогов. В 1997 году, когда Джобс вернулся в Apple, та переживала не лучшие времена. Чтобы показать всем свою уверенность в будущем компании, он согласился на подобную ставку и предпочел вкладывать миллионы долларов, которые мог бы получать, в развитие бизнеса.

Учитывая, что Джобс владел существенным процентом акций Apple и основанной им же Pixar, а также неплохо заработал в NeXT, в деньгах великий визионер не нуждался. Даже несмотря на то, что, по его словам, финансовое благополучие никогда не являлось целью его жизни.

В итоге мы имеем «Побег из Шоушенка» (железное первое место в рейтинге лучших фильмов за всю историю на IMDB), «Зеленую Милю» и «Мглу». Первые две картины суммарно получили 11 номинаций на «Оскар», — но, к сожалению, не выиграли ни одной статуэтки. В любом случае, создателям готовящейся к выходу «Темной башни» придется очень постараться, чтобы переплюнуть хотя бы «Мглу».

Купить творческую свободу — но отказаться от прав

Сейчас любая студия выдаст Джеймсу Кэмерону карт-бланш и практически любой бюджет на реализацию его идей. Но в 1980-е талантливый — но тогда еще неопытный режиссер — долгое время не мог найти финансирование для своего «Терминатора». Никто не хотел рисковать и давать человеку, который до этого снял лишь одну короткометражку и разгромленный в пух и прах сиквел «Пираней», деньги на съемки триллера про робота-убийцу с неуклюжим качком в главной роли.

А потому Кэмерон пошел на крайние меры: продал права на франшизу за $1, а в обмен получил режиссерское кресло, относительную творческую свободу и $7 млн бюджета. Спустя 30 лет все «Терминаторы» заработают в мировом прокате около $1,5 млрд, а после гениальных первых двух частей от самого создателя мы увидим слабую третью, проходную четвертую и позорную пятую.

Джеймс Кэмерон

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Так что ничего удивительного, что Кэмерон жалеет о своем решении. В интервью изданию Toronto Sun он признавался: «Если бы у меня была машина времени, которая могла бы передавать в прошлое только сообщение длиной не более твита, я бы отправил “Не продавай”».

Впрочем, права на серию вернутся к режиссеру уже в 2019 году — и он уже планирует перезапуск.

Руководить одной из главных компаний планеты

Стив Джобс точно не был бедным человеком — но с 1997 года и до смерти его официальная зарплата составляла $1 в год. Нет, бизнесмен не уклонялся таким своеобразным образом от налогов. В 1997 году, когда Джобс вернулся в Apple, та переживала не лучшие времена. Чтобы показать всем свою уверенность в будущем компании, он согласился на подобную ставку и предпочел вкладывать миллионы долларов, которые мог бы получать, в развитие бизнеса.

Учитывая, что Джобс владел существенным процентом акций Apple и основанной им же Pixar, а также неплохо заработал в NeXT, в деньгах великий визионер не нуждался. Даже несмотря на то, что, по его словам, финансовое благополучие никогда не являлось целью его жизни.

Сняться в комедии, будучи миллиардером

В следующем году на экраны выходит «О чем говорят мужчины. Продолжение», — новая часть серии российских комедий. Известно, что в фильме в роли себя самого появится предприниматель и миллиардер Михаил Прохоров. За камео он получит один российский рубль. Правда, не простой, а юбилейный.

Насколько органично Прохоров смотрится в игровом кино и совестно ли он отработал полученные деньги, узнаем 22 февраля.