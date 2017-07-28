Домик в деревне Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

28.07.2017, 21:02

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Антон Орехъ

Оказавшись в дураках, российская власть очень обижается, отбирая и домик в деревне, и бытовку на складе.

Обратите внимание на любопытную подробность с нашими ответными санкциями против Америки. А собственно в ответ на что они приняты? Ведь Трамп еще ничего не подписал! А если не подпишет, то его вето еще нужно будет преодолеть. Понятно, что это по нынешнему раскладу формальность, но ее еще необходимо соблюсти. Это займет какое-то время. А мы уже успели ответить. Формальности и протокол на международном уровне очень важны!

И это решение скорее отражает состояние нервной системы российского руководства. Его раздражение и разочарование. Ведь когда Обама на прощание поглумился над российскими дипломатами, Путин демонстративно не стал отвечать, и это было, чего уж, весьма эффектно. Из той ситуации Путин вышел моральным победителем. Обама напослед поднагадил, а мы снисходительно пропустили это как бы мимо ушей. А теперь все наоборот. У нас еще не попросили закурить, а мы уже бьем в морду. Так что и по эффектности и по нелепости мы квиты.

Но как жителю Москвы наш ответ мне более понятен. Какую там дачу у нашего посольства отобрали в Мэриленде на берегу Чесапикского залива, я не представляю, а вот дача в Серебряном Бору должна быть очень живописной. Самое козырное место. Чудесный домик в деревне, не выезжая из города. Так что не знаю, как для всей Америки, а для посла это большое расстройство. Наверное, и на складах на Дорожной улице Дядя Сэм хранил что-то нетривиальное, если отъем этих складов должен стать для США серьезной потерей. Но это частные невзгоды частных лиц.

А по сути-то что? По сути, наше руководство выглядит самым обидным образом, то есть выглядит, как дураки. Вся эта ситуация показывает, что Путин и его сподвижники вообще не понимают, как устроена система власти в Соединенных Штатах и с какими людьми они имеют дело. Конечно, история с хакерскими атаками – это чушь какая-то, раздутая до размеров слона. И ни на что Россия там реально не повлияла и не могла повлиять. Но ведь зачем-то мы туда полезли! И это просто факт! Мы почему-то решили, что если Владимир Путин может управлять ядерной державой, руководствуясь исключительно своими капризами, то и президент США управляет своей страной точно так же.

Путин просто не понимает, как это Конгресс может в чем-то президенту отказать! А как могут президентские решения блокировать какие-то судьи?! Это президент должен всех ломать через колено, а в Америке почему-то ломают Трампа. Всего восемь месяцев назад депутаты стоя хлопали его победе и вели себя как парламент банановой республики. Потому что поверили в ими же самими придуманную чушь, что «Трамп – наш». Это и прошлой осенью выглядело нелепо, а сейчас уже просто глупо. А власть не имеет права выглядеть глупо. И оказавшись в дураках, она очень обижается, отбирая и домик в деревне, и бытовку на складе.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»