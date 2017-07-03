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Киевский школьник изобрел способ извлечения нефти из водоемов

  • 3.07.2017, 22:34

Проект украинского школьника победил на международной олимпиаде Genius 2017 в Нью-Йорке.

За победу на олимпиаде в Нью-Йорке боролись старшеклассники из 75 стран мира. Представитель Украины Николай Иванченко был удостоен золотой медали.

Николай Иванченко, выпускник киевской школы № 225, победил на международной олимпиаде Genius 2017 в Нью-Йорке, которая отмечает проекты школьников в областях науки, бизнеса и искусства, информирует news.eizvestia.com.

Старшеклассник представил проект на тему «Производство адсорбента для нефти и нефтепродуктов в водной среде на основе гидрофобизованного вспученного перлита», реализованный при поддержке Малой академии наук Украины. Проект киевского школьника описывает быстрый и безопасный способ извлечения нефти и нефтепродуктов из водоемов: нефть, разлитую в воде, можно связывать в комочки, собирать и отправлять на нефтеперерабатывающее производство. Это возможно благодаря адсорбенту, который способен впитывать в семь раз больше жидкости, чем весит сам.

За победу на олимпиаде боролись старшеклассники из 75 стран мира. Из 2500 представленных проектов в финал вышло более 1000, 750 из которых — в области науки. Николай Иванченко единственный из 8 представителей от Украины был удостоен золотой медали. Он также выиграл грант на обучение в Государственном университете штата Нью-Йорк в городе Освего. Кроме того, за успешную презентацию проекта Николай получил приглашение на участие в финальном раунде Международного научного конкурса I-fest² Projects competition в Тунисе.

Международная олимпиада Genius Olympiad, посвященная проблемам окружающей среды, ежегодно проходит в Нью-Йорке. Она основана Государственным университетом Нью-Йорка в городе Освего. Финал олимпиады длится больше недели и проводится на берегу озера Онтарио между США и Канадой.


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