Где находятся самые популярные налоговые убежища в мире 1 30.07.2017

Путь к крупнейшим офшорным зонам лежит через пять стран.

На них приходится почти 47% всех денежных переводов, направляемых в офшорные финансовые центры.

Как гласит исследование Амстердамского университета, эти страны: Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Ирландия.

Сначала были Панамские документы, затем BahamasLeaks – все это привело к пристальному вниманию со стороны прессы и общественности к тому, как корпорации выводят свои деньги в офшоры, чтобы снизить налоговые выплаты, пишут "Вести".

Новое исследование раскрыло информацию о крупнейших офшорных центрах в мире, а также о том, через какие страны-посредники туда поступают деньги.

Исследование было опубликовано 24 июля в научном журнале Scientific Reports.

Исследование "Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network" показывает, что офшорные финансы – это бизнес не только таких экзотических стран, как Каймановы или Бермудские острова.

Нидерланды и Великобритания также играют важную роль в укрывании от налоговых служб, являясь посредниками для перевода корпоративных доходов в офшорные зоны.

Налоговое убежище

Налоговое убежище – это популярный, законный и зачастую секретный инструмент, которым пользуются корпорации для перемещения капитала через границы.

Пользуясь лазейками в национальном законодательстве, корпорации совершают операции в странах с низкими налогами, что позволяет им сократить налоги с 35-25% до 15% и даже ниже.

Компании Кремниевой долины стали настоящими экспертами в этой тактике.

Используя комбинации дочерних компаний в Ирландии, Нидерландах и на Бермудах, позволяющие им снизить налоги, Apple выплатила налог всего в 0,005% на свои европейские доходы в 2014 г., по данным Еврокомиссии.

Если бы корпорации выплачивали налоги там, где они ведут свою деятельность, то они бы платили от $500 до $650 млрд налогов в год, согласно оценкам МВФ.

Из них около $200 млрд в год шло бы в развивающиеся страны, что намного больше, чем они получают ежегодно в качестве помощи на развитие ($142,6 млрд).

Подобные исследования привлекли значительное внимание к офшорным зонам со стороны американских и европейских регуляторов, однако нет единого и общепризнанного определения того, что делает страну налоговым убежищем.

Списки, опубликованные ОЭСР и МВФ, отличаются, так как организации используют различные критерии для определения налогового убежища, а кроме того, выводы организаций крайне политизированы.

Так, Financial Secrecy Index, список налоговых убежищ, составленный Oxfam, а также Offshore-Intensity Ratio Яна Фиштнера оказались более полезными.

В частности, Фиштнер предлагает оценивать страну как налоговое убежище по соотношению иностранного капитала (прямые иностранные инвестиции) и размера внутренней экономики.

Однако ни один из этих индексов не может предоставить информацию о происхождении иностранных инвестиций в этих странах. Как именно деньги Apple прошли путь из Калифорнии до Бермудских островов?

Анализ данных

Исследовательская группа CORPNET Амстердамского университета, состоящая из политических экономистов и специалистов в области компьютерных технологий, провела масштабные исследования того, как корпорации используют отдельные страны и юрисдикции в своих международных структурах.

Таким образом, они получили информацию о перемещении капиталов по всему миру.

Были проанализированы данные свыше 98 млн компаний и 71 млн отношений собственности.

В результате ученые выделили два типа налоговых убежищ - приемники и проводники.

"Офшоры-приемники"

"Приемники" привлекают и сохраняют зарубежный капитал. Ученые выделяют 24 "приемника", среди которых такие известные налоговые убежища, как Люксембург, Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермуды, Каймановы острова.

"Юрисдикции-проводники" используются как посредники для различных переводов, что позволяет избежать уплаты налогов.

Ряд стран, таких как Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Сингапур и Ирландия, используются как "проводники".

Как уже было сказано выше, на них приходится 47% потоков капитала.

Нидерланды возглавляют этот список (23%), за ними идут Великобритания (14%), Швейцария (6%), Сингапур (2%) и Ирландия (1%).

Каждый "проводник" имеет как географическую специализацию, так и секторальную.

В частности, Нидерланды специализируются на холдинговых компаниях, а Люксембург – на административном секторе. Гонконг соединяет Британские Виргинские острова и Тайвань.

Новые цели

Результаты исследования разрушают мифы о том, что налоговые убежища – это экзотические страны и далекие острова, операции на которых сложно отследить.

Оказалось, что многие финансовые центры – это высокоразвитые страны с развитой регулятивной системой.

Это означает, что отслеживание "проводников" может оказаться более эффективным в борьбе с уклонением от выплаты налогов.

Из 24 "приемников" 18 зависят или зависели в прошлом от Великобритании, включая такие как Каймановы острова, Бермуды, Британские Виргинские острова и Джерси.

Кроме того, постоянно появляются новые территории в качестве "офшоров-приемников", как показало исследование, однако при этом число "проводников" остается невысоким.