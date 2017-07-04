Президент Эстонии: На «Запад-2017» будет отрабатываться крупномасштабная операция против НАТО 4.07.2017, 9:41

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КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД

Страны Альянса должны быть одновременно и спокойными, и бдительными во время учений Беларуси и РФ.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) считает возможным, что на российско-белорусских учениях "Запад 2017" будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО, сообщает interfax.by.

"С августа по октябрь не так далеко от нас пройдут регулярные крупные учения Российской федерации "Запад". Мы должны быть с нашими союзниками одновременно и спокойными, и бдительными", - заявила она в понедельник на заседании Совета государственной обороны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По мнению президента, "с большой долей вероятности будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО и, очевидно, мы увидим и различные информационные операции, целью которых будет посеять замешательство и недоверие".

Совет государственной обороны является консультационным органом при президенте, его заседания проводятся по мере необходимости. В состав совета входят председатель парламента, премьер-министр, председатели парламентских комиссий по государственной обороне и иностранным делам, министры иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, экономики и коммуникаций, министр предпринимательства и информационных технологий, командующий Силами обороны.