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В Барановичах во время земляных работ засыпало мужчину

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  • 4.07.2017, 10:30
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Фото: МЧС

Мужчину госпитализировали в Барановичскую больницу.

Мужчина, 1971 года рождения, на глубине около двух метров занимался прокладкой водопроводной трубы. В какой-то момент грунт осыпался и засыпал его, сообщает МЧС Беларуси, пишет intex-press.by.

С помощью спецоборудования спасатели извлекли его и передали медикам. С предварительным диагнозом «синдром сдавливания» мужчину госпитализировали в Барановичскую больницу.

Напомним, 2 июня в Барановичах при прокладке канализации землей засыпало двух мужчин на улице Архитектурной.


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