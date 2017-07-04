В Барановичах во время земляных работ засыпало мужчину

В Барановичах во время земляных работ засыпало мужчину1
- 4.07.2017, 10:30
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Мужчину госпитализировали в Барановичскую больницу.
Мужчина, 1971 года рождения, на глубине около двух метров занимался прокладкой водопроводной трубы. В какой-то момент грунт осыпался и засыпал его, сообщает МЧС Беларуси, пишет intex-press.by.
С помощью спецоборудования спасатели извлекли его и передали медикам. С предварительным диагнозом «синдром сдавливания» мужчину госпитализировали в Барановичскую больницу.
Напомним, 2 июня в Барановичах при прокладке канализации землей засыпало двух мужчин на улице Архитектурной.