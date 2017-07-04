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В Ушачах застрелился бывший начальник милиции

  • 4.07.2017, 14:50
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Стрелял Владимир Шкиндер из самодельного оружия.

Как стало известно nn.by, в Ушачах в собственном доме застрелился бывший начальник местного РОВД Владимир Шкиндер.

По предварительной информации, это произошло 1 июля, стрелял он якобы из самодельного оружия.

Следует отметить, что из милиции Шкиндер ушел лет 10 назад, в последнее время был председателем местного объединения ветеранов.

«Тихий был человек, как ушел со службы, внимания на себя почти не обращал. Имел большое хозяйство», - рассказали бывшие сослуживцы.

Нынешние работники местной милиции посоветовали обращаться за подробностями в Следственный комитет, но это дело там пока не комментируют.


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