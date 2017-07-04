В Ушачах застрелился бывший начальник милиции
- 4.07.2017, 14:50
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Стрелял Владимир Шкиндер из самодельного оружия.
Как стало известно nn.by, в Ушачах в собственном доме застрелился бывший начальник местного РОВД Владимир Шкиндер.
По предварительной информации, это произошло 1 июля, стрелял он якобы из самодельного оружия.
Следует отметить, что из милиции Шкиндер ушел лет 10 назад, в последнее время был председателем местного объединения ветеранов.
«Тихий был человек, как ушел со службы, внимания на себя почти не обращал. Имел большое хозяйство», - рассказали бывшие сослуживцы.
Нынешние работники местной милиции посоветовали обращаться за подробностями в Следственный комитет, но это дело там пока не комментируют.