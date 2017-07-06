Дональд Трамп встретился с Анджеем Дудой в Варшаве 6.07.2017, 11:18

Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

(обновляется) Глава Белого дома находится с визитом в Польше.

Президент США находится в Варшаве c визитом в рамках саммита «Инициативы трех морей».

Глава Белого дома Дональд Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой с глазу на глаз.

Встреча состоялась в Королевском замке в Варшаве.

Представитель президента Польши Кшиштоф Лапинский заявил, что cодержанием беседы с глазу на глаз президентов будет «чистая политика»:

- Будут обсуждать самое важное, военную безопасность, энергетическую безопасность. Однако, если это встреча, где мужчины встречаются с глазу на глаз, ни камер, ни свидетелей, всегда есть шанс поймать «химию», то есть пошутить, рассказать анекдот.

Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

11:42. Проходит встреча первых леди США и Польши Мелании Трамп и Агаты Корнхаузер-Дуды.

11:15. Начались переговоры делигаций с участием президентов США и Польши

В составе делегации Белого дома переговоры ведут секретари казначейства Стивен Мнучич и торговли Уилбур Росс, советник по национальной безопасности «Г. Р.» Макмастер, зять и один из ближайших советников президента Джаред Кушнер и глава экономического совета Гэри Кон.

С польской стороны в переговорах наряду с Анджеем Дудой приняли участие вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, глава МИД Витольд Ващиковский, министр обороны Антони Мацеревич, уполномоченный правительства по развитию энергетической инфраструктуры Петр Наимски, руководитель администрации президента Халина Шиманьска, глава BBN Павел Солох, пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский и посол Польши в США Петр Вилчек.