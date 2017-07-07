Русский солдат, иди домой! (Видео, онлайн) 10 7.07.2017, 18:02

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Фото: «Наша Ніва»

На Октябрьской площади Минска прошла акция против учений «Запад-2017».

Акция 7 июля прошла с требованием освободить политзаключенных и отменить белорусско-российские учения «Запад-2017». Инициатором проведения акции выступила гражданская кампания «Европейская Беларусь».

«Осенью пройдут совместные с Россией масштабные военные учения «Запад-2017». Уже сейчас на территорию Беларуси перебрасывают российские войска. Совместные военные учения с государством-агрессором несут угрозу для всей Восточной Европы. Многие эксперты и политики предупреждают о том, что во время их проведения может произойти оккупация Беларуси, а сами маневры могут стать подготовкой к наступательной операции на соседние страны», - говорится в заявлениии, распространнном накануне «Европейской Беларусью».

18:46

Акция солидарности с политзаключенными и с требованием отменить учения «Запад-2017» закончилась. Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский поблагодарил всех ее участников и заявил, что «борьба продолжается».

Фото: @pr0tez

18:41

Мать Ильи Воловика заявила, что надо бороться за освобождение всех политзаключенных. По ее словам, на правосудие в Беларуси рассчитывать не приходится.

18:36

На акцию пришла мать заключенного футбольного фаната Ильи Воловика. Она рассказала, что сын сейчас в карантине ИК-15 в Могилеве.

18:36

Все больше минчан интересуются акцией, люди останавливаются, сигналят автомобили — это «час пик», люди возвращаются с работы.

18:34

На акции включили песню Алеся Черкашина - белорусского добровольца, который погиб на войне в Украине.

18:28

За акцией наблюдает руководство минской милиции и сотрудники спецслужб в штатском.

18:27

Выступила Ольга Николайчик. Она поименно назвала всех политзаключенных. По ее словам, эти люди - герои. Режиссер призвала белорусов добиваться освобождения невиновных людей.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

18:23

Вокруг участников акции собирается все больше людей. Сейчас на площади около 100 человек.

Фото: «Белсат»

18:22

Максим Винярский напомнил, что 7 июля 2000 года был похищен белорусский журналист Дмитрий Завадский. Он призвал почтить память журналиста минутой молчания.

18:19

Андрей Шарендо заявил, что российские десантники чувствуют себя в Бресте, как дома, ведут себя нагло, заявляют, что Беларусь — часть «русского мира», передвигаются по городу с оружием. Фактически, по его словам, неизвестно, чем закончатся осенние учения «Запад-2017».

18:16

Среди участников акции — активисты «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо, Леонид Кулаков, активистка Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» из Бреста Наталья Папкова.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

18:13

По словам координатора «Европейской Беларуси», только давление со стороны белорусов и международного сообщества может помочь освободить из тюрем узников совести.

18:10

Максим Винярский заявил, что белорусы выступают против проведения учений с Россией «Запад-2017», поскольку они угрожают суверенитету Беларуси. Политик отметил, что сейчас в Минске проходит сессия ПА ОБСЕ и он надеется, что акция привлечет внимание ее участников.

18:08

Координатор кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский через мегафон кричит «Свободу политзаключенным!».

18:05

Фото: @pr0tez

Активист Георгий Грык из Барановичей пришел на акцию в арестантской робе. Он назвал Беларусь «концлагерем», в тюрьму в Беларуси могут посадить любого, считает Грык. «Я приехал проявить солидарность с нашими политическими заключенными и выступить против учений», - сказал он.

18:02

Одна из участниц акции - активистка и режиссер Ольга Николайчик - говорит, что в настоящее время в белорусских тюрьмах находятся около 10 политзаключенных.

18:01

Участники акции держат в руках портреты политических заключенных.

Фото: @pr0tez

18:00

На площади находятся десятки активистов «Европейской Беларуси». Они разворачивают растяжки. Одна из них «Русский солдат — иди домой!»