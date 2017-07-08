закрыть
8 июля 2017, суббота, 11:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во Франции планируют отказаться от бензиновых авто

2
  • 8.07.2017, 10:46

Французский автопром уже перестраивается на электрокары.

Власти Франции планируют запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2040 года, пишет Корреспондент со ссылкой на Financial Times.

О таких планах рассказал министр экологии страны Николя Юло. При этом пока не понятно, как именно будет реализован этот запрет, и попадут ли под него машины с гибридными моторами.

Вместе с тем Юло признал, что данная инициатива станет проблемой для местных автопроизводителей, Renault и Peugeot Citroen.

В настоящее время рынок электромобилей сравнительно малый - в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет - в январе-марте 2017 объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com.

Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализованных автомобилей будут ездить на электричестве.

Также Германия в 2016 году предложила с 2030 года запретить использование на своем рынке автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны