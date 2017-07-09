Михалок феерично исполнил «Воины света» в Шаблях 9.07.2017, 8:50

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Сергей Михалок

Гимн украинской революции прозвучал под белорусскими звездами в новой, акустической аранжировке.

8 июля Сергей Михалок представил акустическую программу «Зорачкi» под открытым небом среди живописных пейзажей хутора «Шаблі» в Воложинском районе. Вместе с Сергеем на сцену вышли музыканты BRUTTO — Павел Третяк и Лэфт.

В новой аранжировке прозвучали: «Гарри», «Огоньки», «Я верю», «Зоопарк», «Воины света» и другие песни, которые так любят белорусы.

Концерт стал необычным уже потому, что Сергей Михалок много внимания уделил неформальному общению с публикой. А исполнение «Воинов света» под гитару просто «взорвало» гостей хутора Шабли.