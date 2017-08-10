Как пенсионерка из Минска стала звездой Instagram 10.08.2017, 16:10

Блогер убеждает своих подписчиков, что в 70 лет перед человеком открываются новые возможности.

Пенсионерка Татьяна Загнетова завела аккаунт в Instagram и стала звездой Интернета, пишет minsknews.by.

Татьяна Петровна проработала 37 лет в крупной строительной компании: сначала — экономистом, потом — бухгалтером. После выхода на пенсию увлеклась вышивкой. Любит фотографировать природу и свою собаку Чиполлино. Четвероногий друг — неизменный спутник минчанки.

— Год назад я перенесла инфаркт, мне сделали коронарное шунтирование, — рассказывает Татьяна Петровна. — Вернулась из больницы и как-то сразу сникла, впала в депрессию, переживала, что стану обузой для детей.

Родные пытались расшевелить бабушку. На Новый год внучка Валя подарила ей планшет и сразу зарегистрировала в Instagram, чтобы та могла смотреть странички своих любимых артистов Киркорова и Баскова, читать новости, изучать медицинские сайты.

— Потом Валюша предложила: «Давай снимать небольшие видео и выкладывать их в Интернете». Я согласилась, не знала, во что это выльется, — смеется собеседница. — Даже представить не могла, что мои истории столько людей смотреть будут.

В своем блоге www.instagram.com/babka_v_dele_minsk бабушка Таня размещает сюжеты из жизни минской пенсионерки, делится рецептами красоты и кулинарными советами.

Сейчас у бабушки Тани почти 3,5 тысячи подписчиков, ее профиль посмотрели все родственники и знакомые. Смеются, восхищаются. Звонят из Италии, Израиля, говорят: «Татьяна Петровна, мы вас в пример своим бабушкам ставим». Теплые комментарии оставляют и незнакомые люди.

— Молодежь на улице узнавать стала, — улыбается блогер. — Недавно обратились из дома-интерната для пенсионеров, пригласили выступить перед жильцами, сказали, что местные бабушки и дедушки хотят со мной познакомиться. Предложили также навестить ребят из детского хосписа.

Татьяна Петровна признается, что первое время очень смущалась. Не привыкла к такой популярности. Человек она все-таки непубличный — обычная бабушка.

— Разве что с юморком. Люблю пошутить, — поясняет Татьяна Загнетова. — Пошли мы как-то с внучкой в «Макдоналдс». Она заказала себе гамбургер, а я взяла да и поменяла котлетку на свою, домашнюю. Разве я могу позволить Валюше день без бабушкиной стряпни прожить? Она этот ролик тут же разместила на моей страничке.

Забавных видео и фотографий в Instagram бабушки Тани хватает. В одном сюжете она танцует под песню «Тает лед», во втором — рассказывает подругам о поисках кавалеров в Сети, в третьем — занимается на тренажере и комментирует, что должна быть в форме, все-таки в санаторий собирается. Свой снимок в аквапарке пенсионерка подписала так: «Я расслабляюсь, пока ты в офисе. После 70 жизнь только начинается!»

— Думала, что мы просто поплаваем, — делится впечатлениями после посещения модного места Татьяна Петровна. — А там народу тьма, все визжат, хохочут. Сначала в шоке была, потом ничего, привыкла. В ближайшее время планирую еще в зоопарк сходить.

Есть у Татьяны Петровны и своя шуточная классификация бабушек: бабка спортивная, сериальная, вай-файная, гламурная, хипстер.

— Я в себе нахожу черты каждой из них, — говорит минчанка. — Спасибо внучке. Благодаря ей я поняла, что и на пенсии жизнь может кипеть вовсю. Возраст не помеха для хорошего настроения. Отношусь ко всему с юмором. Именно это и говорю своим подписчикам: «Начинайте утро с каши и улыбки!»