закрыть
10 августа 2017, четверг, 16:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как пенсионерка из Минска стала звездой Instagram

  • 10.08.2017, 16:10

Блогер убеждает своих подписчиков, что в 70 лет перед человеком открываются новые возможности.

Пенсионерка Татьяна Загнетова завела аккаунт в Instagram и стала звездой Интернета, пишет minsknews.by.

Татьяна Петровна проработала 37 лет в крупной строительной компании: сначала — экономистом, потом — бухгалтером. После выхода на пенсию увлеклась вышивкой. Любит фотографировать природу и свою собаку Чиполлино. Четвероногий друг — неизменный спутник минчанки.

— Год назад я перенесла инфаркт, мне сделали коронарное шунтирование, — рассказывает Татьяна Петровна. — Вернулась из больницы и как-то сразу сникла, впала в депрессию, переживала, что стану обузой для детей.

Родные пытались расшевелить бабушку. На Новый год внучка Валя подарила ей планшет и сразу зарегистрировала в Instagram, чтобы та могла смотреть странички своих любимых артистов Киркорова и Баскова, читать новости, изучать медицинские сайты.

— Потом Валюша предложила: «Давай снимать небольшие видео и выкладывать их в Интернете». Я согласилась, не знала, во что это выльется, — смеется собеседница. — Даже представить не могла, что мои истории столько людей смотреть будут.

В своем блоге www.instagram.com/babka_v_dele_minsk бабушка Таня размещает сюжеты из жизни минской пенсионерки, делится рецептами красоты и кулинарными советами.

Сейчас у бабушки Тани почти 3,5 тысячи подписчиков, ее профиль посмотрели все родственники и знакомые. Смеются, восхищаются. Звонят из Италии, Израиля, говорят: «Татьяна Петровна, мы вас в пример своим бабушкам ставим». Теплые комментарии оставляют и незнакомые люди.

— Молодежь на улице узнавать стала, — улыбается блогер. — Недавно обратились из дома-интерната для пенсионеров, пригласили выступить перед жильцами, сказали, что местные бабушки и дедушки хотят со мной познакомиться. Предложили также навестить ребят из детского хосписа.

Татьяна Петровна признается, что первое время очень смущалась. Не привыкла к такой популярности. Человек она все-таки непубличный — обычная бабушка.

— Разве что с юморком. Люблю пошутить, — поясняет Татьяна Загнетова. — Пошли мы как-то с внучкой в «Макдоналдс». Она заказала себе гамбургер, а я взяла да и поменяла котлетку на свою, домашнюю. Разве я могу позволить Валюше день без бабушкиной стряпни прожить? Она этот ролик тут же разместила на моей страничке.

Забавных видео и фотографий в Instagram бабушки Тани хватает. В одном сюжете она танцует под песню «Тает лед», во втором — рассказывает подругам о поисках кавалеров в Сети, в третьем — занимается на тренажере и комментирует, что должна быть в форме, все-таки в санаторий собирается. Свой снимок в аквапарке пенсионерка подписала так: «Я расслабляюсь, пока ты в офисе. После 70 жизнь только начинается!»

— Думала, что мы просто поплаваем, — делится впечатлениями после посещения модного места Татьяна Петровна. — А там народу тьма, все визжат, хохочут. Сначала в шоке была, потом ничего, привыкла. В ближайшее время планирую еще в зоопарк сходить.

Есть у Татьяны Петровны и своя шуточная классификация бабушек: бабка спортивная, сериальная, вай-файная, гламурная, хипстер.

— Я в себе нахожу черты каждой из них, — говорит минчанка. — Спасибо внучке. Благодаря ей я поняла, что и на пенсии жизнь может кипеть вовсю. Возраст не помеха для хорошего настроения. Отношусь ко всему с юмором. Именно это и говорю своим подписчикам: «Начинайте утро с каши и улыбки!»


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что