Ученые вывели идеальный график повседневной жизни 5 10.08.2017, 21:43

Здоровый образ жизни - это не так сложно.

По заказу британской компании — производителя биодобавок исследователи опросили тысячу здоровых, физически активных людей, пишет [email protected]. Участники опроса отмечали, какое время суток наиболее оптимально для различных занятий в соответствии с их индивидуальными биологическими часами.

В итоге ученые составили расписание ежедневных дел, в максимальной степени гарантирующее здоровье и благополучие. Отметим, однако, что это расписание подойдет далеко не всем, поскольку подразумевает, что ваш рабочий день должен начинаться не раньше 9.45 и заканчиваться не позже 18.00. Но ничто не мешает позаимствовать отдельные черты графика.

06.45 — подъем. Ночной сон взрослого человека должен продолжаться от семи до девяти часов.

07.00 — пробежка. Эксперты считают, что кардиотренировка натощак, то есть до завтрака, менее полезна, чем бег, так как сжигает меньше жира. Это связано с тем, что после ночного голодания уровень сахара, инсулина и гликогена в крови ниже нормы.

07.15 — завтрак. Утренний прием пищи должен начинаться не ранее, чем через полчаса после просыпания. Примерно 84% участников опроса выразили уверенность в том, что лучший способ похудеть — всегда есть в одно и то же время.

07.30 — секс. В идеале между подъемом и сексом должно пройти 45 минут. За это время вы успеваете взбодриться и освежиться. После хорошего ночного отдыха энергия бьет ключом, что делает вас более выносливыми. Кроме того, у мужчин уровень тестостерона достигает пика именно по утрам. Выброс эндорфинов в момент оргазма приводит к нормализации кровяного давления, снижает уровень стресса и помогает вам быть на подъеме в течение всего дня.

09.45 — работа. Исследования показывают, что наш интеллектуальный пик наступает примерно через три часа после просыпания. Концентрация, память, креативность достигают своего максимума. Старайтесь выполнять работу, требующую интеллектуальных усилий, именно в это время суток.

10.45 — отдых. В это время своего пика достигает уровень стресса, особенно в начале недели, поэтому необходимо расслабиться.

12.15 — ланч. Между завтраком и следующим приемом пищи должно пройти четыре часа. Три четверти опрошенных сообщили, что никогда не пропускают прием пищи в середине дня и получают от этого пользу.

15.30 — вам хочется перекусить. В это время наша сила воли наиболее слаба. 39% респондентов признались, что именно тогда чаще всего нарушают диету.

18.00 — ужин. Не наедайтесь, даже если вы следили за калориями в течение всего дня. Большинство опрошенных отметили, что ключом к похудению является не слишком сытный ужин, который не должен быть более калорийным, чем ланч.

18.10 — время выпить вина. Это вполне допустимо, если вы устали в течение рабочего дня. Главное, не делать этого позже, так как печени требуется по крайней мере четыре часа, чтобы вывести алкоголь из организма до сна.

18.30 — силовая тренировка в спортзале. Ранний вечер — оптимальное время для таких нагрузок, так как по утрам мышечная сила находится на минимуме и достигает пика только к вечеру.

22.10 — отход ко сну. На засыпание у вас уйдет около 20 минут, после чего наступит продолжающаяся около 90 минут фаза «быстрого сна». Это наиболее восстанавливающая силы фаза сна, и оптимально, если она произойдет до полуночи.

Если вы не «жаворонок», а «сова», просто сдвиньте этот график в соответствии со своим индивидуальным хронотипом, например на два часа, советуют ученые.