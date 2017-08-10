закрыть
10 августа 2017, четверг, 23:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые вывели идеальный график повседневной жизни

5
  • 10.08.2017, 21:43

Здоровый образ жизни - это не так сложно.

По заказу британской компании — производителя биодобавок исследователи опросили тысячу здоровых, физически активных людей, пишет [email protected]. Участники опроса отмечали, какое время суток наиболее оптимально для различных занятий в соответствии с их индивидуальными биологическими часами.

В итоге ученые составили расписание ежедневных дел, в максимальной степени гарантирующее здоровье и благополучие. Отметим, однако, что это расписание подойдет далеко не всем, поскольку подразумевает, что ваш рабочий день должен начинаться не раньше 9.45 и заканчиваться не позже 18.00. Но ничто не мешает позаимствовать отдельные черты графика.

06.45 — подъем. Ночной сон взрослого человека должен продолжаться от семи до девяти часов.

07.00 — пробежка. Эксперты считают, что кардиотренировка натощак, то есть до завтрака, менее полезна, чем бег, так как сжигает меньше жира. Это связано с тем, что после ночного голодания уровень сахара, инсулина и гликогена в крови ниже нормы.

07.15 — завтрак. Утренний прием пищи должен начинаться не ранее, чем через полчаса после просыпания. Примерно 84% участников опроса выразили уверенность в том, что лучший способ похудеть — всегда есть в одно и то же время.

07.30 — секс. В идеале между подъемом и сексом должно пройти 45 минут. За это время вы успеваете взбодриться и освежиться. После хорошего ночного отдыха энергия бьет ключом, что делает вас более выносливыми. Кроме того, у мужчин уровень тестостерона достигает пика именно по утрам. Выброс эндорфинов в момент оргазма приводит к нормализации кровяного давления, снижает уровень стресса и помогает вам быть на подъеме в течение всего дня.

09.45 — работа. Исследования показывают, что наш интеллектуальный пик наступает примерно через три часа после просыпания. Концентрация, память, креативность достигают своего максимума. Старайтесь выполнять работу, требующую интеллектуальных усилий, именно в это время суток.

10.45 — отдых. В это время своего пика достигает уровень стресса, особенно в начале недели, поэтому необходимо расслабиться.

12.15 — ланч. Между завтраком и следующим приемом пищи должно пройти четыре часа. Три четверти опрошенных сообщили, что никогда не пропускают прием пищи в середине дня и получают от этого пользу.

15.30 — вам хочется перекусить. В это время наша сила воли наиболее слаба. 39% респондентов признались, что именно тогда чаще всего нарушают диету.

18.00 — ужин. Не наедайтесь, даже если вы следили за калориями в течение всего дня. Большинство опрошенных отметили, что ключом к похудению является не слишком сытный ужин, который не должен быть более калорийным, чем ланч.

18.10 — время выпить вина. Это вполне допустимо, если вы устали в течение рабочего дня. Главное, не делать этого позже, так как печени требуется по крайней мере четыре часа, чтобы вывести алкоголь из организма до сна.

18.30 — силовая тренировка в спортзале. Ранний вечер — оптимальное время для таких нагрузок, так как по утрам мышечная сила находится на минимуме и достигает пика только к вечеру.

22.10 — отход ко сну. На засыпание у вас уйдет около 20 минут, после чего наступит продолжающаяся около 90 минут фаза «быстрого сна». Это наиболее восстанавливающая силы фаза сна, и оптимально, если она произойдет до полуночи.

Если вы не «жаворонок», а «сова», просто сдвиньте этот график в соответствии со своим индивидуальным хронотипом, например на два часа, советуют ученые.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что