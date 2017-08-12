Разорившаяся Vertu устроила распродажу золотых смартфонов 12.08.2017, 10:14

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Телефоны распродают по $250.

После закрытия завода в Британии разорившаяся компания Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и остального имущества. Информация опубликована в издании The Next Web.

Стартовый ценник за всю коллекцию целиком составляет почти 26 тысяч долларов или же приблизительно 250 долларов за единицу. Данный ценник чрезвычайно скромный, ведь, если вспомнить, «элитные» телефоны еще несколько лет тому назад могли стоит и 10, и 15 тысяч долларов. В коллекцию входят также редкие прототипы устройств и эскизы дизайна так и не выпущенных телефонов. Аукцион состоится сегодня.

В июне 2017 года после смены руководства сотрудники Vertu стали жаловаться на задержки заработных плат. Компания задолжала поставщикам и прекратила отчисления в пенсионный фонд. В июле после официального объявления о банкротстве без работы остались 200 британцев.