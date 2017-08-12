Нищенское пособие по безработице стало еще меньше 12.08.2017, 10:39

Фото: reuters

В июле в Беларуси сократился размер среднего пособия по безработице.

Этот показатель составил 26,5 рубля (около 13 долларов США). Сумма на 1,4 рубля меньше, чем в июне. Сколько человек получает пособие по безработице и как отличается его размер по регионам?

Если сравнивать по регионам, то выше всего пособие по безработице в Гомельской области — 30,6 рубля, а ниже всего — в Гродненской (24,2 рубля). Этот показатель немного вырос только в Минске и Могилевской области, в остальных регионах — сократился, пишет tut.by.

Напомним, в Беларуси неоднократно говорили о том, что размер пособия по безработице могут увеличить до бюджета прожиточного минимума. Повышение выплат может коснуться тех, кто потерял работу из-за сокращения численности или штата работников, ликвидации предприятия. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины.

Источник: tut.by

Однако в конце мая этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что в ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия.

Министр напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам. Сейчас новый документ проходит согласование. Ожидать его принятия в ближайшее время не стоит.