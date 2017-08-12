В Бресте на сегодня объявлен красный уровень опасности 12.08.2017, 10:48

Связано это с аномальной жарой.

Третий день подряд температура воздуха в регионе поднимается до 34 - 35 градусов тепла. Такие же отметки на столбике термометра можно будет увидеть и сегодня. Красный уровень опасности объявлен впервые за нынешнее лето.

К вечеру, по прогнозам синоптиков, к западным регионам Брестчины должен подойти грозовой фронт. Ожидаются сильные ливни, порывистый ветер, местами град. Кстати, вчера в представительство "Белгосстраха" по Каменецкому району обратились около 20 человек для возмещения ущерба по страховым событиям. Накануне над Каменцем прошла сильная гроза с резкими порывами ветра и градом размером с крупные фасолины. На некоторых домах стихия сорвала кровлю, повредила окна. Град побил поликарбонатное покрытие теплиц на приусадебных участках, легкие конструкции ветер переворачивал, пишет sb.by.

Завтра в регионе похолодает до 20 - 23 градусов тепла. Впрочем, жаркая погода может вернуться уже к середине наступающей недели.