Как белорусам легко арендовать автомобиль за границей 12.08.2017, 15:41

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ФОто: Бизнес журнал

Стоит помнить, что белорусские права действительны только в странах, подписавших Венскую конвенцию.

Наличие прав иногда позволяет отправиться туда, где заканчиваются истоптанные туристские тропы и начинается настоящее приключение. Например, самостоятельным туристам без машины нечего делать в той же Исландии. Но так ли легко арендовать авто за границей? Об этом рассказывает tio.by.

Международные права

Белорусские права действительны только в странах, подписавших Венскую конвенцию, в остальных же (где опираются на Женевскую) нужно иметь международное удостоверение водителя.

К сожалению, в нашей стране ГАИ еще не выдает подобные права, поэтому их приходится заказывать в филиалах России. Как показывает практика, иногда даже там, где должны признавать наши национальные права, требуют международную «книжечку». Так что лучше перестраховаться.

Иногда же ситуация бывает обратной. Например, в Японии, даже от обладателя международного водительского удостоверения, переведенного на японский язык, потребуют получения местных прав с сопутствующей сдачей теории, площадки и «города». Оно вам надо?

Возрастные ограничения

В Беларуси выучиться на права можно с 16, а сдать на категорию с 18 лет. Но, к сожалению, молодые водители не всегда имеют возможность взять машину напрокат из-за возраста и небольшого стажа.

Например, в Эстонии и Германии можно арендовать авто только с 19. Финляндия, Швейцария и Болгария требует 20-летия, большинство стран – 21 года. Но! Если у вас нет 1-2-х лет водительского стажа и возраст меньше 25 лет – взять машину вы скорее всего сможете все равно только после оплаты дополнительного сбора.

Первые действия

В одних странах для «покатушек» достаточно ксерокопии документов и оплаты аренды, в других с вас потребуют залог в виде «заморозки» счета на время поездки. Стоит иметь в виду, что воспользоваться своими денежками вы сможете не раньше 2-3-х недель. Такие нюансы надо выяснять в каждой конкретной фирме.

До того как уехать на арендованной машине – обязательно проверьте ее, и если найдете любые мало-мальские царапины или повреждения – сфотографируйте их и зафиксируйте в договоре. Если в Европе еще можно обойтись без этого пункта, то в Азии вас легко разведут на деньги. Поэтому просчитывайте такие вещи наперед.

Страховка

В каждой фирме по-разному. Одно точно – без страхового взноса вам машину не дадут. Другой вопрос – насколько много вы готовы заплатить за собственную безопасность и потенциально сэкономленные средства на ремонт. Если вы едете большой компанией и с вами несколько обладателей прав, то, для того чтобы легально посадить другого за руль во время путешествия, надо будет доплатить за каждого водителя.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ

Где бы вы ни находились, не лишним будет узнать, как в той или иной стране ведут машину. Начиная от банального – правостороннее или левостороннее там движение, заканчивая вопросом: ездят ли здесь в стиле «кто первый просигналил, того и главная дорога». На заметку – это особенно характерно для азиатских стран, Италии, Греции.

Различия в ПДД также стоит выяснить. Да, и еще – прихватите с собой карту платных дорог или просто скачайте ее. И сразу готовьтесь к тому, что парковки в большинстве случаев будут платными. Се ля ви.

А ГДЕ ПОТОМ ОСТАВИТЬ МАШИНУ?

Если вы хотите отправиться в евротур на арендованной машине, вам стоит лишь предупредить об этом менеджера. Так, выехав из Парижа, вы сможете оставить машину в условной Севилье. Очень удобно, на наш взгляд. Но удовольствие это, к сожалению, не бесплатное.

КАК СЭКОНОМИТЬ?

Подытожим. Базовая цена за аренду обычно состоит из:

- самой суммы аренды + количество дней путешествия

- страховки от поломок, аварий, угона

- страхования на случай внезапной поломки авто и быстрой помощи

- процент за пользование услугами конкретной фирмы

ЦЕНА ВОЗРАСТАЕТ ИЗ-ЗА:

- второго и последующих водителей

- превышения пробега, прописанного в договоре, если не оговорен «безлимит»

- вспомогательных вещей: например, детского кресла, навигатора

- возврата авто в другом населенном пункте

- слишком юного возраста водителя и небольшого водительского стажа

ЦЕНА ПАДАЕТ В СЛУЧАЯХ:

- брони машины за несколько месяцев до поездки

- онлайн-предоплаты

Так что узнавайте детали по каждой конкретной стране, бронируйте и наслаждайтесь автопутешествием!