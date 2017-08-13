Скандальный владелец золотого BMW: Я Митя Московский, но это был не я 4 13.08.2017, 11:52

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Нашумевшая история с дрифтом в Могилеве получила неожиданное продолжение.

История про автомобиль, который крутил кренделя на перекрестке в Могилеве, недавно произвела некоторый шум, но уже стала забываться. Да мало ли примеров восхитительной наглости на дорогах — надо же уделить внимание и им. Но люди, имеющие отношение к могилевскому «шоу», продолжают дописывать новые страницы в этот эпос. С неожиданным заявлением в onliner.by обратился владелец машины, который утверждает: «Это вообще не я был».

«Не каких Понтов»

Напомним, днем 9 июля золотистый BMW 3-Series жег резину на оживленном перекрестке. Это попало на видео (снимали в том числе и друзья «короля дороги», стоя на проезжей части и подбадривая его криками). А видео попало в ГАИ.

Хозяин машины выложил снятый друзьями ролик и на своей странице в соцсети (теперь он удален), сопроводив надписью (здесь и далее особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены): «Пацаны попросили и сказали что купят новую резину чего бы и Нет. хоть повеселил Народ и не каких Понтов».

Впоследствии ГАИ прокомментировала эту историю: в отношении 27-летнего неработающего могилевчанина составлены 6 административных протоколов, он оштрафован на 87 базовых величин (2001 рубль). Автомобиль увезли в РОВД — проверять, не перебит ли номер кузова (через три недели машину вернули, не найдя криминала).

Вызывайте Донцову!

В соцсетях владелец машины подписывается как Митя Московский (настоящее имя он просил не называть). Молодой человек возмущен происходящим, о чем и написал нам. Заметим, продолжение этой былины сформулировано совсем новым слогом, орфография другая. Митя Московский утверждает, что за рулем был его нерадивый товарищ, которого он сам привел в ГАИ, сам заплатил за него штраф… В общем, сюжет в изложении автовладельца вообще получился крученый: «…Во время своего отсутствия я узнал из видео, присланного мне, что случилось. Ни в коем случае не оправдываю действия своего товарища и, осознавая наглость совершенных нарушений, по личной инициативе обратился в ГАИ. Так как машина на русском учете затонирована, и определить правонарушителя они не смогли бы. И все подозрения пали бы на меня. Через два дня после происшедшего я лично обратился в ГАИ для урегулирования данного вопроса. Оплатил штраф из личных средств, так как товарищ, совершивший правонарушения, не обладает такой сумой. И больше, по заявлению сотрудников, вопросов они не имели…»

Автор сетует, что с тех пор его стали преследовать, любыми способами стараясь сделать так, чтобы «золотой BMW» подольше не появлялся на улицах.

«До всей этой истории я хотел продать машину, и у меня уже ее покупали, но сотрудники ГАИ противодействовали этому любыми способами, для них эта машина должна была стоять в РОВД как показательный пример, а я не должен был ездить вообще ни на каких машинах, иначе бы опять подвергался бы проверкам, и так до бесконечности», — огорчен Митя Московский.

«Сам я законопослушный гражданин»

Поверить в эту историю с ходу непросто. Некто на чужой машине зверски нарушает правила, убивает резину и двигатель, хозяин автомобиля радостно выкладывает видео на своей странице, потом удаляет ролик, ведет нарушителя в милицию, платит за него огромный штраф… Чего только не случается в этом мире!

— Я часто отсутствую в Могилеве, в этот раз оставил авто товарищу для некоторых манипуляций с акустикой, — говорит владелец BMW. — Сам я законопослушный гражданин, и нарушений у меня не больше, чем у кого-либо другого (ремень, не пропустил пешехода — все стандартно). Мои штрафы все уплачены, их мало, так как нарушаю редко. А видео я выложил на своей странице ради наполнения контента, не задумываясь, что могут возникнуть проблемы.

Теперь Митя в растерянности. Говорит, сотрудничал с ГАИ, сам назвал нарушителя — а в ответ никакой благодарности. Наоборот, сплошные «репрессии»: постоянно останавливают, проверяют.

— Если бы я знал, что это так обернется против меня, никого бы они вообще не нашли. Просто живем в одном городе, не хотелось ни с кем ругаться. Все мы люди и должны понимать друг друга.

Реализовать логичное желание держать подальше от дороги хронического нарушителя и просто автолюбителя с нестабильным поведением, оказывается, непросто. Всегда найдется скользкий и безответственный персонаж, которого сначала «попробуй поймай», потом «попробуй докажи». А когда ты все это проделал, может выясниться, что сделать ему все равно ничего нельзя (нет водительского удостоверения, которое можно изъять, нет денег на очередной штраф и так далее). Ведь, кроме «алкогольных» случаев, про изъятие машины речи не идет.