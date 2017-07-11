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В центре Могилева дрифтовал «золотой» BMW на российских номерах

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  • 11.07.2017, 13:55
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Россиянин куражился на перекрестке рядом с одним из символов города — областным драмтеатром.

9 июля в самом центре Могилева дрифтовал «золотой» BMW на российских номерах. Это происходило на перекрестке рядом с одним из символов города — областным драмтеатром, сообщает euroradio.fm.

Прохожие снимали наглого дрифтера на смартфоны. Также его «пятаки» попали на видеорегистратор одного из водителей, который ехал навстречу:

В конце видео слышно, как водитель звонит в ГАИ, чтобы сообщить о случившемся. Тем временем «бэха» с визгом несется по улице Первомайской в сторону площади Славы и Вечного огня.


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