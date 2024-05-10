NYT: Беларусь строит военную базу в Осиповичах, там могут хранить ядерное оружие 10.05.2024, 19:41

Конструкции на военной базе похожи на российские хранилища ядерных боеголовок.

В белорусском городе Осиповичи, расположенном в около 190 километрах от границы с Украиной, строят военную базу. Возможно, там будут хранить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT).

В начале прошлого года российский диктатор Владимир Путин уже упоминал о том, что вскоре Россия завершит строительство «специального хранилища для тактического ядерного оружия» в Беларуси.

Вышеупомянутая площадка расположена в 120 милях (193 километрах) от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи. Недавно там были построены сооружения, которые имеют особенности, присущие ядерным хранилищам на базах внутри России. Как пример, зона с высоким уровнем безопасности, которая окружена тремя слоями ограждения в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Также отмечается грузовая площадка, которая соединена со скрытым подземным бункером советских времен.

- Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичах, хотя все указывает на обратное, - отмечает NYT.

В частности площадка расположена в том же городе, что и белорусские ракеты «Искандер», которые, в свою очередь, могут быть использованы для запуска ядерных или обычных боеголовок.

В 2023 году на военной базе также появились новые заборы, была реконструирована крытая территория и эстакада для загрузки грузовиков. Реконструкции также соответствуют структурам, которые можно увидеть на других бывших советских ядерных хранилищах.

По словам бывшего сотрудника Пентагона по уменьшению оборонной угрозы, конструкции на военной базе напоминают ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично.

В том же числе издание добавляет, что площадка защищена системой противовоздушной обороны.