Украинские нацгвардейцы уничтожили российский десант в Харьковской области 1 10.05.2024, 19:03

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Ликвидированы сразу четыре БМП оккупантов.

Бойцы Национальной гвардии Украины сегодня, 10 мая, уничтожили технику россиян во время попытки наступления на Харьковскую область.

Как отметили в Нацгвардии, бойцы 2 отряда Центра спецназначения «Омега» уничтожили четыре боевых машин пехоты и «Урал» россиян.

Такие цели удалось уничтожить при помощи дронов еще на подходе во время попытки штурма границы.

Напомним, сегодня, 10 мая, в Минобороны Украины заявили о том, что россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Успеха враг не достиг, его остановили украинские защитники.

Как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, бойцы ВСУ не допустили захвата украинских территорий россиянами. Но, по его словам, приграничные населенные пункты сейчас в «серой зоне».