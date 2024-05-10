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Зеленский подтвердил начало наступления РФ под Харьковом

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  • 10.05.2024, 15:46
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Зеленский подтвердил начало наступления РФ под Харьковом

Сейчас идет жесткий бой на этом направлении.

Страна-агрессор Россия начала новое наступление в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский сказал об этом время брифинга в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, видео опубликовал Oboz.ua.

«Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении», –  сказал президент.

Он подчеркнул, что силы обороны знали о планах оккупантов в регионе и рассчитывали силы для того, чтобы дать отпор врагу.

«Сейчас идет жесткий бой на этом направлении. Утром мы их встретили огнем и, считаю, на это время остановили», – добавил глава государства. 

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